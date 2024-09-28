Κέρκυρα: Νεκρός από μαχαίρι 68χρονος στο Πέραμα - Η 11χρονη κόρη του ειδοποίησε την Αστυνομία

Νεκρός, φέροντας θανατηφόρο τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα από μαχαίρι, βρέθηκε εντός του σπιτιού του ένας 68χρονος στην Κέρκυρα, στην περιοχή του Περάματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutv.gr , τον άνδρα εντόπισε νεκρό η 49χρονη Ρωσίδα σύζυγος του, ενώ την Αστυνομία ειδοποίησε η 11χρονη κόρη τους.

Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες στην Ασφάλεια Κέρκυρας έχει προσαχθεί η σύζυγος του θύματος στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Στο σημείο που έγινε η δολοφονία του 68χρονου άνδρα έφτασε πριν λίγα λεπτά ο Ιατροδικαστής Κέρκυρας, Ιωάννης Αϊβατίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το ζευγάρι είχε απασχολήσει τις Αρχές το 2022 και το 2023 για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Πηγή: skai.gr

