Δολοφονία 68χρονου στη Κέρκυρα: Ομολόγησε η σύζυγος

Νεκρός με μαχαιριά στην ωμοπλάτη βρέθηκε το πρωί 68χρονος άνδρας στο Πέραμα Κέρκυρας μέσα στο σπίτι που ζούσε με την 49χρονη Ρωσίδα σύζυγό του και την 11χρονη κόρη τους.

Τον άνδρα εντόπισε νεκρό η σύζυγός του, η οποία προσήχθη και στην ανάκριση ομολόγησε ότι τον σκότωσε με ένα μαχαίρι κουζίνας.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την οδήγησαν σε αυτή την πράξη ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, το ζευγάρι είχε απασχολήσει τις Αρχές τα τελευταία δύο χρόνια για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Το 11χρονο κορίτσι βρίσκεται υπό την φροντίδα της Αστυνομίας με ψυχολόγο.

Όπως αναφέρει το Corfunews.gr, κατά την αυτοψία στον περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων μία σακούλα η οποία περιείχε ρούχα της 11χρονης κόρης του ζευγαριού γεμάτα αίματα καθώς και το μαχαίρι.

Το χρονικό και η ενδοοικογενειακή βία

Σημειώνεται πως η τραγωδία αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν, περίπου στις 3.30 η κόρη του κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε ότι ο πατέρας της επέστρεψε πριν λίγο στο σπίτι τους που βρίσκεται στο Πέραμα και είναι σοβαρά τραυματισμένος, πιθανόν μαχαιρωμένος, και έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί όπου βρήκαν τον άνδρα πεσμένο στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, σε ύπτια θέση, γυμνό με τραύμα κάτω από την αριστερή κλείδα.

Στον χώρο εκτός από την κόρη του, βρισκόταν και η σύζυγος του 68χρονου, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα το ζευγάρι έχει απασχολήσει τις Αρχές τα τελευταία δύο χρόνια για θέματα ενδοοικογενειακής βίας.

Τα περαστικά ήταν τρία. Το πρώτο το 2022 όταν ο άνδρας έκανε μήνυση στην σύζυγο για ενδοοικογενειακή βία, και τα άλλα δυο το 2024 τον Ιανουαρίο και τον Φεβρουάριο με μηνύσεις και των δυο.

Πηγή: skai.gr

