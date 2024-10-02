Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα στο Σύνταγμα - Περιείχε... σκουπίδια και χαρτόκουτα

Ενημερώθηκε η αστυνομία ενώ στο έφτασε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ

UPDATE: 18:36
Σύνταγμα

Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε στην περιοχή του Συντάγματος.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και στο σημείο έφτασαν τα ΤΕΕΜ. Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα περιείχε σκουπίδια και χαρτόκουτα.

Η περιοχή αποκλείστηκε και έγινε εκτροπή των οχημάτων στην οδό Νίκης από Μητροπόλεως και στην οδό Ερμού από πλατεία Συντάγματος.

