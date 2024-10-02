Λήξη συναγερμού για την ύποπτη βαλίτσα που εντοπίστηκε στην περιοχή του Συντάγματος.

Ενημερώθηκε η αστυνομία και στο σημείο έφτασαν τα ΤΕΕΜ. Μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η βαλίτσα περιείχε σκουπίδια και χαρτόκουτα.

Η περιοχή αποκλείστηκε και έγινε εκτροπή των οχημάτων στην οδό Νίκης από Μητροπόλεως και στην οδό Ερμού από πλατεία Συντάγματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.