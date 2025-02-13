Τέλος στη ζωή του έβαλε ο 59χρονος άνδρας ο οποίος νωρίτερα σήμερα Πέμπτη, σκότωσε τη 52χρονη σύζυγό του στο Σιτοχώρι Σερρών.

O άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του βάζοντας φωτιά σε ένα μαντρί λίγο έξω από το χωριό. Η απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε από πυροσβέστες που κλήθηκαν στο σημείο.

Νωρίτερα, και αφότου είχε σκοτώσει τη σύζυγό του ειδοποίησε την αστυνομία ενημερώνοντας για την πράξη του όπως και ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο γυναικοκτόνος έχει καταφύγει στο βουνό με την αστυνομία να εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Τελικά, τον εντόπισαν νεκρό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις αρχές σήμανε συναγερμός νωρίς το πρωί της Πέμπτης όταν ειδοποιήθηκε η αστυνομία για μια ακόμη γυναικοκτονία.

Ο 59χρονος στις 9:00 το πρωί σκότωσε τη 52χρονη σύζυγό του στο Σιτοχωρι Σερρών και αφότου ενημέρωσε τις αρχές για την πράξη του, τους είπε ότι θα αυτοκτονήσει και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθ' ομολογίαν δράστης στραγγάλισε τη γυναίκα του, ενώ επί τόπου σπεύδει ιατροδικαστής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.