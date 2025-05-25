Εξηγήσεις για το pole dancing που έκαναν πέντε Αγγλίδες στα Ανάκτορα της Κέρκυρας, ημίγυμνες, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις, έδωσε ο δικηγόρος τους, Μάκης Γραμμένος μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Οι πέντε γυναίκες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια και αύριο Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Όπως ισχυρίζεται ο δικηγόρος τους: «Δεν διεξήχθη χορός pole dancing, πρόκειται για φωτογράφιση, σε συγκεκριμένες αθλητικές πόζες, σε στυλ pole dancing. Δεν απαιτείται άδεια για τη συγκεκριμένη φωτογράφιση. Είναι ένας δημόσιος χώρος, ανοιχτός».

«Οι τοπικές αρχές υποστηρίζουν ότι απαιτείται άδεια και ότι υπήρξε παραβίαση κάποιων διατάξεως περί του νόμου των αρχαιοτήτων και της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως αυτές οι διατάξεις δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αφορούν σε σταθερές κατασκευές, ο στύλος δεν ήταν σταθερή κατασκευή. Ήταν μια φορητή κατασκευή με μεγάλη βάση, ιδιαίτερα βαριά», σημειώνει ο κ. Γραμμένος.

«Ήταν φωτογράφιση ενός γκρουπ ανθρώπων, τουριστών, φιλοξενούμενων αθλητών», λέει επίσης. «Όντως υπάρχει η συμβολή επαγγελματία φωτογράφου και οι φωτογραφίες αυτές αποδίδονται στο κάθε πρόσωπο ξεχωριστά για προσωπική του χρήση, καμία εμπορική χρήση δεν υπάρχει», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.