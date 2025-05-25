Κλειστοί είναι αρκετοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, σήμερα, Κυριακή, λόγω διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα «Run Bike Care 2025».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 08:00 έως 10:30, στον δήμο Αθηναίων.

Αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της από την οδό Αθ. Διάκου έως την Λ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πανεπιστημίου, στο τμήμα της από την Λ. Αμαλίας έως την οδό Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, στο τμήμα της από την οδό Χαρ. Τρικούπη έως την Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της από την Λ. Βασ. Αμαλίας έως την Λ. Βασ. Κων/νου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού (κατερχόμενο) και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της από την οδό Ησιόδου έως την Λ. Βασ. Κων/νου.

Αραβαντινού, στο τμήμα της από την οδό Ησιόδου έως την Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της από την οδό Βασ. Γεωργίου Β΄ έως την Λ. Βασ. Κων/νου.

Κατά τις ώρες που θα ισχύσει η ανωτέρω απαγόρευση της κυκλοφορίας, θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων στους παρακάτω ελεγχόμενους κόμβους:

Λ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης

Λ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄ (Πλ. Τρούμαν).





Πηγή: skai.gr

