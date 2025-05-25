Απεγκλωβίστηκε η οικογένεια ορειβατών στον Όλυμπο

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια οικογένειας ορειβατών από τη Βουλγαρία που είχε εγκλωβιστεί στην περιοχή Λούκι και σε υψόμετρο 2700 μέτρων στον Όλυμπο, όταν επιχειρούσε ανάβαση από το σημείο με προορισμό τον Μύτικα.

Σϋμφωνα με το ertnews.gr, φαίνεται πως υποτίμησε την επικινδυνότητα του μονοπατιού με αποτέλεσμα το νεαρό ζευγάρι μαζί με τα δυο ανήλικα παιδιά τους, ηλικία 7 και 11 ετών να εγκλωβιστούν στο σημείο και να μην μπορούν να συνεχίσουν την κατάβαση καθώς υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί χιονοστιβάδα.

Το γεγονός σήμανε συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων διασωστών (14 άτομα) από την Π.Υ. Λιτοχώρου, 2η και 8η ΕΜΑΚ , Θεσσαλονίκη και Λάρισα, αντίστοιχα ξεκίνησε χθες το απόγευμα με αποτέλεσμα πριν από λίγη ώρα να φέρει σε πέρας την ολονύχτια αποστολή με τον απεγκλωβισμό της οικογένειας και την μεταφορά της σε ασφαλές σημείο.

Πηγή: skai.gr

