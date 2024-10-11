Του Μάκη Συνοδινού

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τα δύο αδέρφια που το βράδυ της Δευτέρας δολοφόνησαν τον 28χρονο ξάδερφο τους κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου στη Κυψέλη.

Συμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ενωπίων της ανακρίτριας ανηλίκων που βρέθηκαν σήμερα, ισχυρίστηκαν πως είναι τα θύματα μιας οικογενειακής τραγωδίας και υποστήριξαν πως στη τρυφερή ηλικία των 4 και 6 ετών είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικα από το θύμα.

Τα δύο αδέρφια - 17 και 19 ετών σήμερα - πέρασαν τη πύλη των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία.

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ότι στην επίμαχη συνάντηση στην Κυψέλη , το οριακό σημείο όπου ξέσπασε η οργή του ήρθε, όταν ο 28χρονος τους είπε ότι "θα πρέπει να το θυμόμαστε σαν μια ωραία ανάμνηση" και ότι ήταν "μια ενδιαφέρουσα σεξουαλική εμπειρία μαζί του". Περιγράφει επίσης, πως ξεκίνησε πάλη με τον 28χρονο, στην οποία παρενέβη ο αδελφός του όταν ο ίδιος βρέθηκε σε αδυναμία και κινδύνευε.

"Εκείνη τη χρονική στιγμή θόλωσα, έβγαλα το μαχαίρι και του κατάφερα μαχαιριά στο σώμα του. Κατά τη διάρκεια της πάλης μου με τον θανόντα, αυτός με αντιμετώπισε, οπότε στη συνέχεια βλέποντας ο αδερφός μου να βρίσκομαι σε αδυναμία απέναντι του, σε σημείο που τελικά απειλήθηκε η δική μου ζωή, όντας μεγαλύτερος ο θανών, έβγαλε το μαχαίρι και ο αδερφός μου και τον μαχαίρωσε".

Ο 19χρονος, μεταξύ άλλων φαίνεται να είπε στην δικαστική λειτουργό, πως το περιστατικό που πιο πολύ από όσα βίωσε στο παρελθόν, τον έχει τραυματίσει, είναι όταν είχε δει τον ξάδελφό του να παρενοχλεί τον αδελφό του, έχοντας βάλει τον ίδιο να προσέχει μήπως τους ανακάλυπταν από την οικογένεια .

Πηγή: skai.gr

