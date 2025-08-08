Κερατέα: Εθελοντής πυροσβέστης περιγράφει πώς εγκλωβίστηκε στη φωτιά

Καθώς σπίτι και γη στην Κερατέα, παραδίδονται στις φλόγες της καταστροφικής πυρκαγιάς που πλήττει τις τελευταίες ώρες της περιοχής, εθελοντής πυροσβέστης από την πολιτική προστασία του Δήμου Λαυρεωτικής, μιλά στον ΣΚΑΪ, περιγράφοντας μια πολύ δύσκολη κατάσταση ενώ προσθέτει πώς νωρίτερα και ο ίδιος εγκλωβίστηκε στη φωτιά.

«Προσπαθούμε να κάνουμε, παιδιά, ό,τι καλύτερο μπορούμε. Οι συνθήκες είναι αντίξοες», τονίζει εξηγώντας πως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και οι φλόγες είναι τεράστιες.

Οπως συνοψίζει, εγκλωβίστηκαν και οι ίδιοι οι εθελοντές στις φλόγες.

«Ευτυχώς, όλα καλά», λέει χαρακτηριστικά επαναλαμβάνοντας πως τα πράγματα είναι δύσκολα ενώ βιάζεται να φύγει για να συνεχίσει να συνδράμει στην επιχείρηση κατάσβεσης.

