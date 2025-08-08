Ενημερωτικό δελτίο ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλα τα ΚΥΔ: Αντιμετώπιση καλλιεργήσιμων εκτάσεων από φυσικές καταστροφές

Στις 7 Αυγούστου και κατά τη διενέργεια της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2024, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε ενημερωτικό δελτίο σε όλα τα ΚΥΔ, προκειμένου να υπάρξει αντιμετώπιση για όλα τα αγροτεμάχια που δεν είναι δυνατό να καλλιεργηθούν λόγω φυσικών καταστροφών.

Για λόγους ομοιομορφίας, δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα καλλιέργειας η 97.2. ενώ υπήρξε ρητή εντολή να μην χρησιμοποιηθεί η ομάδα 97 -Εξαιρετική Περίσταση.

Πιο συγκεκριμένα:

97.2 - ΜΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Νέες ποικιλίες με σύνδεση με την παραπάνω καλλιέργεια

97201- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

97202- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

97203- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, αποδεικνύεται, ότι υπήρξε άμεση ανταπόκριση στο θέμα το οποίο είχε επισημανθεί πολλάκις από Θεσσαλούς αγρότες, “ότι θα έπρεπε να υπάρχει ειδική επισήμανση - καταγραφή των αγροτεμαχίων που υπέστησαν ζημιές από φερτά υλικά, ώστε να μπορέσουν να περιληφθούν μετέπειτα σε διαδικασία αποζημίωσης”.

Τέλος, η κατηγοριοποίηση των αγροτεμαχίων έγινε ανάλογα με τα αν έχουν ή όχι επηρεαστεί από αυτή τη φυσική καταστροφή στο σύνολο ή σε τμήμα της έκτασής τους, καθώς και η εξακρίβωση της επιλεξιμότητάς τους πριν σημειωθεί η καταστροφή.

Στο 1ο στάδιο, έγινε επεξεργασία και ανάλυση των παραπάνω δεδομένων, έτσι ώστε να εξακριβωθεί η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων πριν σημειωθεί η καταστροφή. Για τα αγροτεμάχια που κρίθηκαν επιλέξιμα, διενεργήθηκε έλεγχος και συνεκτιμήθηκαν τόσο το διανυσματικό αρχείο από την υπηρεσία Copernicus EMS όσο και το σύνολο των εικόνων πριν και μετά το πλημμυρικό φαινόμενο.

Με βάση όλα τα παραπάνω, εξετάστηκε πλήθος 5891 τεμαχίων και ποσοστό 6,08% αυτών βρέθηκε ότι ήταν μη επιλέξιμα πριν την καταστροφή, ενώ από την αξιολόγηση των υπολοίπων 71,06% αρόσιμων καλλιεργειών και 6,16 μόνιμων καλλιεργειών, ανιχνεύτηκε ένδειξη καταστροφής, ενώ στο 16,70% δεν ανιχνεύτηκε κάποια ένδειξη καταστροφής.

Κατόπιν τούτου, εξεδόθη η ΚΥΑ για τη Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα για τη στήριξη των παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/1408 (L352/9 18.12.2013), όπως ισχύει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.