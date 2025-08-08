Δ. Αχαΐα: Ύποπτα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων σε τρεις μονάδες εκτροφής

Ύποπτα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε τρεις γειτνιάζουσες εκτροφές στη Λακκόπετρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, εντόπισαν οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές, σύμφωνα με το ertnews.gr. Ήδη έχουν ληφθεί δείγματα από κτηνιάτρους της υπηρεσίας και αναμένονται τα αποτελέσματα από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι, αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επιβεβαίωση, στο πλαίσιο των προληπτικών ενεργειών, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν ήδη ενεργοποιήσει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του νοσήματος και ξεκινούν άμεσα επιτόπιους ελέγχους επιτήρησης βάση ανάλυσης κινδύνου σε εκτροφές της περιοχής.

Η νόσος της ευλογιάς είναι ιδιαίτερα μεταδοτική ιογενής νόσος κυρίως των προβάτων, αλλά και των αιγών, με συμπτώματα υψηλό πυρετό, παρουσία εξανθημάτων, βλατίδων και εφελκίδων κόκκινου χρώματος με ιδιαίτερη εντόπιση στην κοιλιακή χώρα, στους μαστούς, στις μασχάλες, στο κεφάλι και στο κάτω μέρος της ουράς και θανάτους ζώων.

Σημειώνεται ότι η ευλογιά δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος.

Πηγή: skai.gr

