Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Ανατολική Αττική - Δείτε live τις φωτιές που είναι σε εξέλιξη στη χώρα

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μέχρι και αυτήν την ώρα, στη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται από χθες το μεσημέρι, στην Ανατολική Αττική.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ένας νεκρός, ηλικίας 76 ετών, στην περιοχή Τογάνι, και πολλές υλικές ζημιές.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα, ενώ λίγο πριν τις 7, μέσω του 112, κλήθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής Χάρβαλο να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Μιλώντας νωρίς το πρωί στον ΣΚΑΙ, ο δήμαρχος Σαρωνικού ανέφερε ότι στην περιοχή Θυμάρι υπάρχουν μόνον διάσπαρτες εστίες φωτιάς, ενώ στον Άγιο Νικόλαο η φωτιά έχει πλέον περιοριστεί.

Συνολικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν προχωρήσει από χθες σε τουλάχιστον 200 απεγκλωβισμούς πολιτών, μεταξύ των οποίων 35 άτομα που απομακρύνθηκαν από γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Δεκάδες είναι οι οικισμοί που χρειάστηκε να εκκενωθούν.

Τρία πλωτά του λιμενικού σώματος βρίσκονται ανοιχτά της Παλαιάς Φώκαιας, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης, ενώ σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα είναι και το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, νέα δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με τις πρώτες ανηφόρες.

Μπορείτε να δείτε LIVE τις φωτιές που καίνε τώρα στην Ελλάδα, στον χάρτη της NASA πατώντας εδώ και στον χάρτη του zoomearth πατώντας εδώ.

Μπορείτε να δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις από τις φωτιές εδώ.

