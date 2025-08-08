Φωτιά: Πολυμέτωπη μάχη με τις φλόγες στην Κερατέα

Διάσπαρτες είναι οι πύρινες εστίες στη μεγάλη φωτιά σε Λαυρεωτική και Σαρωνίδα όπου βρήκε τραγικό θάνατο ένας άνθρωπος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα πύρινα μέτωπα διπλασιάστηκαν, αλλά ο άνεμος είναι «μεγάλος αντίπαλος», καθώς εντοπίζονται αναζωπυρώσεις σε μέτωπα που είχαν περιοριστεί.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο. Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Ο αριθμός των σπιτιών που έχουν καταστραφεί από τις φλόγες παραμένει άγνωστος.

Αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα εκκένωσης από το 112.

Πυρκαγιά στην Ηλεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στην Ηλεία, καθώς εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 110 πυροσβέστες, με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα. Τις προσπάθειες συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ εξακολουθούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν θέσει στη διάθεση των δυνάμεων πυρόσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα.

