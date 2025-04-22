Κεφαλονιά: Διασωληνωμένο παιδί μετά από φωτιά σε σπίτι

Στο νοσοκομείο διακομίσθηκαν, μετά από πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι τους στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της, το ένα εκ των οποίων διασωληνώθηκε και, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ζητήθηκε η αεροδιακομιδή του, προκειμένου να νοσηλευθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στο σπίτι της οικογένειας, νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης. Από τη φωτιά προκλήθηκε πυκνός καπνός που ήταν ορατός από μεγάλη απόσταση.

Στο σημείο κλήθηκε και επιχείρησε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Οι φλόγες, ωστόσο, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού και στην οικοσκευή του.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.