Κοζάνη: Η στιγμή που η νταλίκα πέφτει πάνω στα αυτοκίνητα και στα διόδια Πολυμύλου

Βίντεο - ντοκουμέντο με τη σοκαριστική στιγμή που η νταλίκα που οδηγούσε Ουκρανός οδηγός πέφτει με ταχύτητα πάνω στα αυτοκίνητα και στα διόδια Πολυμύλου Κοζάνης φέρνει στη δημοσιότητα το ΣΚΑΪ.gr.

Στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένα ζευγάρι Ελλήνων που ζούσαν στην Ελβετία και βρίσκονταν στην Ελλάδα για να περάσουν το Πάσχα στην Κοζάνη.

Μιλώντας για το τραγικό δυστύχημα των διοδίων της Εγνατίας, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου σχολίασε πως έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως το κακό οδικό δίκτυο και η ομίχλη.

«Για αυτό ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι πιο έντονη η προσοχή των οδηγών, να ακολουθούμε τα όρια ταχύτητας, ιδιάιτερα όταν μιλάμε για παλαιότερο επαρχιακό δίκτυο, και να μειώνουμε την ταχύτητά μας όταν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες», είπε στον ΣΚΑΪ.

Απαντώντας για το αν η ΕΛΑΣ έχει καταλήξει κάτω υπό ποιες συνθήκες έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν στην Εγνατία, υπογράμμισε:

«Όχι, φυσικά και δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς συνέβη. Υπάρχει όντως βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει παραδοθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή από τη στιγμή που μας το παραχώρησε η Εγνατία Οδός. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής, τουλάχιστον κάποια από τα εμπλεκόμενα οχήματα στο συγκεκριμένο δυστύχημα να κάνουν όπισθεν. Και μιλάω για τα 3 εμπλεκόμενα οχήματα, δηλαδή το πρώτο όχημα που πρόλαβε ο οδηγός και βγήκε πριν πάρει φωτιά, το δεύτερο από όπου δεν πρόλαβαν οι επιβαίνοντες να αποχωρήσουν, με αποτέλεσμα να χάσουν με τόσο τραγικό τρόπο τη ζωή τους, όπως και το φορτηγό. Όταν μιλάμε για τέτοιες κιαρικές συνθήκες, υπάρχει ειδική σήμανση και στην Εθνική Οδό και στην Εγνατία Οδό για να αποφύγουμε κάποια τέτοια σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα».

«Επίσης, όταν έχουμε τέτοιες καιρικές συνθήκες με χαμηλή ορατότητα, δεν εισερχόμαστε στον διάδρομο των διοδίων όταν δεν έχει αποχωρήσει το προπορευόμενο όχημα», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

