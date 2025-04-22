Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται προ των πυλών και τα παιχνίδια του ΣΚΡΑΤΣ αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για ευχές με κέρδη, δίνοντας στα αγαπημένα μας πρόσωπα έναν ακόμα λόγο για να γιορτάσουν.

«Μετά το Πάσχα και το κυριακάτικο τραπέζι, οι λαχνοί του ΣΚΡΑΤΣ έχουν ξανά την τιμητική τους ενόψει της μεγάλης γιορτής του Αγίου Γεωργίου. Πρόκειται για ξεχωριστά και οικονομικά δώρα. Καθένας μπορεί να διαλέξει αυτό που του αρέσει περισσότερο μέσα από μια μεγάλη ποικιλία», αναφέρει ο Γιώργος Παγάνης, ιδιοκτήτης καταστήματος ΟΠΑΠ στον Βόλο.

«Ο πιο εύκολος τρόπος για να ευχηθείς»

Οι λαχνοί του ΣΚΡΑΤΣ αποτελούν ιδανικό δώρο, μοιράζοντας από 10.000 ευρώ μέχρι και 1.000.000 ευρώ στη στιγμή. Ένα από τα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, δίνει για πρώτη φορά στους παίκτες την ευκαιρία για κέρδη με σταθερές μηνιαίες καταβολές. Πρόκειται για το «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» που μοιράζει μέχρι και 24.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες. Παράλληλα, οι παίκτες διεκδικούν και έπαθλα 1.000 ευρώ τον μήνα για 2 ολόκληρα χρόνια.

«Είμαι σίγουρος ότι θα λάβω και εγώ πολλούς λαχνούς από το ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ». Ο κόσμος δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του για να ψάξει το τέλειο δώρο και αρκετοί αναζητούν μια οικονομική λύση, ειδικά αν έχουν πολλούς Γιώργηδες και Γεωργίες. Το έπαθλο, άλλωστε, είναι ιδιαίτερα ελκυστικό καθώς μπορεί να εξασφαλίσει στους νικητές ένα πολύ μεγάλο και σταθερό εισόδημα, για δύο ολόκληρα χρόνια», συμπληρώνει ο Γιώργος Παγάνης.

Το νέο παιχνίδι ΣΚΡΑΤΣ «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» κοστίζει 5 ευρώ και είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα ΟΠΑΠ, στους λαχειοπώλες και σε επιλεγμένα περίπτερα και mini markets.

«ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» μέσω του OPAP Store App

Οι λαχνοί των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ συμμετέχουν στο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις». Όπως υπογραμμίζει ο κ. Παγάνης, «οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια μαζί με προνόμια και δώρα από το πρόγραμμα «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις». Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να σκανάρουν τον QR κωδικό που θα βρουν επάνω στους λαχνούς των παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ μέσα από το OPAP Store App για να δουν αν έχουν κερδίσει. Έτσι, συμμετέχουν σε κληρώσεις για να κερδίσουν κουπόνια εξαργύρωσης στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ».

Πηγή: skai.gr

