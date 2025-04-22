Κούγκι: Η φλόγα της ελευθερίας που δεν έσβησε ποτέ

Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, επισκέπτεται το Κούγκι, στο Σούλι... Εκεί που η ελευθερία γράφτηκε με φωτιά.

Ο καλόγερος Σαμουήλ, περικυκλωμένος από τον εχθρό, ανατινάζει την πυριτιδαποθήκη, διαλέγοντας τη θυσία αντί για την υποταγή.

Μια πράξη που έγινε σύμβολο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.