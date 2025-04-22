Λογαριασμός
Κούγκι: Η φλόγα της ελευθερίας που δεν έσβησε ποτέ

Η Ανατίναξη στο Κούγκι διεξήχθη στις 12 Δεκεμβρίου 1803, μεταξύ των Σουλιωτών και του Αλή Πασά- Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, στο ιστορικό μέρος

Κούγκι: Η φλόγα της ελευθερίας που δεν έσβησε ποτέ

Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, επισκέπτεται το Κούγκι, στο Σούλι... Εκεί που η ελευθερία γράφτηκε με φωτιά.

Ο καλόγερος Σαμουήλ, περικυκλωμένος από τον εχθρό, ανατινάζει την πυριτιδαποθήκη, διαλέγοντας τη θυσία αντί για την υποταγή.

Μια πράξη που έγινε σύμβολο.

Πηγή: skai.gr

