Κούγκι: Η φλόγα της ελευθερίας που δεν έσβησε ποτέ

Το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, επισκέπτεται το Κούγκι, στο Σούλι... Εκεί που η ελευθερία γράφτηκε με φωτιά.
Ο καλόγερος Σαμουήλ, περικυκλωμένος από τον εχθρό, ανατινάζει την πυριτιδαποθήκη, διαλέγοντας τη θυσία αντί για την υποταγή.
Μια πράξη που έγινε σύμβολο.
Πηγή: skai.gr
