«Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας με κανόνες και σύστημα ελέγχων, είναι μια σύγχρονη αναγκαιότητα και σε αυτή την κατεύθυνση είναι προσανατολισμένη η εθνική στρατηγική για τον τουρισμό».

Τα παραπάνω επισημαίνει η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σε άρθρο της στον Οικονομικό Ταχυδρόμο με τίτλο ‘‘Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και διαχείριση προορισμών'' και στο οποίο παραθέτει την στρατηγική και τις πολιτικές για μια ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη, αφού αναφέρει τη μεγάλη προσφορά του τουρισμού στην εθνική οικονομία , παραθέτει τα στοιχεία από τους πρώτους μήνες του 2024 που δείχνουν αύξηση έως και 16% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που αποτελεί σημείο αναφοράς για επισκέπτες και έσοδα.

Η αύξηση των τουριστικών ροών, προσθέτει η Υπουργός Τουρισμού, συνοδεύεται από προκλήσεις, όπως οι επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αλλά και στον κορεσμό που παρατηρείται σε δημοφιλείς προορισμούς, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσλειτουργιών και τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Επισημαίνει μάλιστα ότι η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων και η κρουαζιέρα έχουν εντείνει τα ζητήματα που εγείρονται από τις τοπικές κοινωνίες.

Και υπογραμμίζει:

‘‘Απαιτείται λοιπόν επανασχεδιασμός προκειμένου να προσαρμοστούν οι δραστηριότητες αυτές στο μέτρο της χώρας των τοπικών κοινωνιών και των υποδομών των προορισμών μας. Η βούληση της Κυβέρνησης να τεθούν πρόσθετοι κανόνες λειτουργίας είναι δεδομένη προκειμένου να υπάρχει επιπλέον και αντιστοίχιση του οικονομικού οφέλους που προκύπτει για τις τοπικές κοινωνίες, και το οποίο σήμερα είναι δυσανάλογο σε σχέση με την επιβάρυνση.''

Προσδιορίζοντας τις πολιτικές και τις δράσεις για το μέλλον του τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη τονίζει ότι ‘‘είναι στρατηγική επιλογή η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαχείριση της τουριστικής δραστηριότητας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη από τον τουρισμό κατανέμονται δίκαια και ανταποδοτικά.''

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.