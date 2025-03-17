«Η Σαντορίνη παραμένει ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς, μοναδικής φυσικής ομορφιάς, πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και εξαιρετικής φιλοξενίας. Παρά την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα, το νησί επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα και προετοιμάζεται για μια δυναμική τουριστική περίοδο». Τα παραπάνω τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, σε δηλώσεις της μετά την ευρεία σύσκεψη, κατά την επίσκεψή της στο νησί, σε μια κρίσιμη περίοδο για τον τουριστικό προορισμό. Στη σύσκεψη, την οποία συντόνισε ο δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζώρζος, παραβρέθηκαν βουλευτές Κυκλάδων, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και εκπρόσωποι τουριστικών φορέων και τοπικής κοινωνίας.

Η κυρία Κεφαλογιάννη επεσήμανε πως η πολιτεία είναι παρούσα και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και των επαγγελματιών του τουρισμού. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση έδρασε με σχέδιο και υπευθυνότητα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Παράλληλα, ενισχύονται οι υποδομές και επικαιροποιούνται τα σχέδια πολιτικής προστασίας.

Επιπλέον, η υπουργός υπογράμμισε ότι τα μηνύματα από τις διεθνείς τουριστικές αγορές είναι ενθαρρυντικά, καθώς το ενδιαφέρον για τη Σαντορίνη παραμένει υψηλό. Μάλιστα, ανέφερε τη θετική ανταπόκριση στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου, γεγονός που αποδεικνύει πως με σωστή διαχείριση, η τουριστική περίοδος του 2025 θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

«Η Σαντορίνη είναι ένας ασφαλής, οργανωμένος και υπεύθυνος προορισμός, απόλυτα έτοιμος να υποδεχθεί ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Με συνεργασία, προγραμματισμό και εμπιστοσύνη, η φετινή τουριστική χρονιά θα έχει θετική πορεία για το νησί. Όχι απλώς επιστρέφουμε - προχωράμε μπροστά», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται κρίσεις, να προστατεύει τους ανθρώπους της - κατοίκους και επισκέπτες - και να διαφυλάσσει την τουριστική της ταυτότητα. Η Σαντορίνη θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, αποδεικνύοντας τη δύναμη, την ανθεκτικότητα και τη διαρκή γοητεία της.

Νωρίτερα, η υπουργός Τουρισμού παρουσίασε στους τοπικούς φορείς τις στρατηγικές παρεμβάσεις και τα μέτρα για την τουριστική ανάκαμψη και βιωσιμότητα του νησιού. Ανακοίνωσε δε, την χρηματοδότηση από το ΤΑΑ της δημιουργίας και λειτουργίας του DMMO μετά την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου και του δήμου.

Όπως δήλωσε, «η Σαντορίνη, ένας από τους πλέον εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής στρατηγικής για την αποκατάσταση της ομαλότητας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της τουριστικής δραστηριότητας».

Η κυρία Κεφαλογιάννη έκλεισε τη συνάντηση στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα συνεργασίας και αισιοδοξίας: «Η Σαντορίνη έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις στο παρελθόν και τις έχει ξεπεράσει με επιτυχία. Με τη συστράτευση όλων των δυνάμεων, το νησί θα συνεχίσει να αποτελεί έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό, ασφαλές, βιώσιμο και δυναμικό στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη».

Την υπουργό Τουρισμού συνόδευαν, η νέα υφυπουργός Τουρισμού 'Αννα Καραμανλή, η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Βασιλική Κουτσούκου, ο αντιπρόεδρος ΕΟΤ και σύμβουλος υπουργού Κωνσταντίνος Ζήκος καθώς και ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός.Μ.Τσιβ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

