Ενωση Ξενοδόχων Σαντορίνης: Δεν έχουμε οδηγίες για το πως θα λειτουργήσουμε

Η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης λαμβάνοντας υπόψη τις ερωτήσεις που έλαβε από τα μέλη της σχετικά με το πως θα λειτουργήσει το νησί, στη φετινή τουριστική σεζόν και δεδομένου ότι δεν έχουν υπάρξει ακόμη οδηγίες από τους αρμόδιους για το τι πρόκειται να ισχύσει και σε ποιες περιπτώσεις, έστειλε στα αρμόδια Υπουργεία την ακόλουθη επιστολή:

Κυρίες και Κύριοι,

Η Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης καθ όλη τη διάρκεια της σεισμικής κρίσης που έπληξε το νησί μας, προέβη σε αμέτρητες ενέργειες προκειμένου να επιτύχει το ασφαλέστερο και ομαλότερο πέρασμα στην κανονικότητα για το σύνολο της κοινωνίας μας αλλά και για μέλη της με αισθήματα ευθύνης, αλληλεγγύης αλλά και χρέους να υποστηρίξει όσο καλύτερα μπορεί την οικονομία και τη βιωσιμότητα του νησιού μας.

Δυστυχώς όμως παρατηρούμε ότι μέχρι σήμερα και παρά τις ελπίδες μας, δεν έχουμε λάβει σαφείς και ρητές οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία του νησιού μας την τουριστική περίοδο που ξεκινά σε λίγες ημέρες, ενώ παράλληλα γινόμαστε δέκτες αντικρουόμενων πληροφοριών σχετικά με το πως θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να δώσουμε σαφείς απαντήσεις στους ενδιαφερόμενους πελάτες μας, και να συνεχίζουμε να ζημιωνόμαστε καθημερινά, όχι πλέον από τους σεισμούς αλλά από τις κωλυσιεργείς του κράτους!

Ως εκ τούτων ζητούμε να μας υποδείξετε άμεσα και σαφώς τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεών μας, στην καλντέρα αλλά και σε κάθε περιοχή του νησιού, ώστε αφενός να γνωρίζουμε πως θα δουλέψουμε τις επόμενες μέρες και αφετέρου να προβάλουμε τις υπηρεσίες μας στους ενδιαφερόμενους πελάτες μας, μιας και η άγνοια την οποία βιώνουμε μας έχει εξουθενώσει και συνεχίζει να το κάνει καθημερινά!

Απαιτούμε ως εκ τούτου την άμεση ενημέρωση για τη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου μας, όπως επίσης απαιτούμε άμεσα έργα στο λιμάνι του νησιού και όλα τα έργα υποδομής που τόσα χρόνια δεν έχουν υλοποιηθεί στο νησί αλλά και άμεσες δράσεις προώθησης του brand Σαντορίνη.

Τέλος ζητάμε να μας ενημερώσετε για τη διαφημιστική καμπάνια προβολής του νησιού μας που έχετε σκοπό να κάνετε, για το πλάνο και περιεχόμενό της, σε αντιστάθμισμα της φθοράς που έχει υποστεί ο προορισμός μας, με αποτέλεσμα τη ζημιά της οικονομίας του.

Για την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης

Ο πρόεδρος

Αντώνης Παγώνης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.