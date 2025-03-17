Τα σημαντικά τεχνικά προβλήματα εμπόδισαν την ομαλή πραγματοποίηση των συναλλαγών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Η ομαλή ροή εντολών στο σύστημα «πάγωσε» στις 14:41.

Ο όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης σημειώθηκε τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα ΟΑΣΗΑΣ.

Για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αποφασίστηκε η αναστολή της συνεδρίασης έως ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα.

Για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των απαιτούμενων λειτουργιών (ενδεικτικά: υπολογισμός τιμών κλεισίματος προϊόντων και δεικτών, παραγωγή αρχείων εκκαθάρισης και διακανονισμού, ενημέρωση μελών και data vendors) η Αγορά επαναλειτούργησε στις 17:20. Οι τιμές κλεισίματος προσδιορίστηκαν μεσοσταθμικά, με βάση τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ATHEX και τις σχετικές Αποφάσεις (Απόφαση 22).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.696,10 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2011 (1.715,13 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.685,42 μονάδες (-0,48%) και υψηλότερη τιμή στις 1.700,53 μονάδες (+0,41%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 112,999 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.481.046 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της viohalco (+2,61%), της Alpha Bank (+1,74%), της Σαράντης (+1,35%) και της ΔΕΗ (+1,33%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-1,35%), της Jumbo (-1,02%), της Aktor (-0,91%), της Εθνικής (-0,87%) και της Ελλάκτωρ (-0,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 9.497.861 και 4.030.726 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 21,62 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 20,87 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 54 μετοχές, 49 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Space Hellas (+5,30%) και Χαϊδεμένος (+5,11%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ (-5,56%) και Λανακάμ(κ) (-5,0%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,4300 -0,91%

OPTIMA:15,0600 +0,67%

ΤΙΤΑΝ: 41,0500 -0,36%

ALPHA BANK: 2,2770 +1,74%

AEGEAN AIRLINES: 11,8700 +0,94%

VIOHALCO: 5,9000 +2,61%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7600 -0,21%

ΔΑΑ:8,8380 +0,32%

ΔΕΗ: 13,7500 +1,33%

COCA COLA HBC:40,9000 +0,59%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3150 -0,86%

ΕΛΠΕ: 7,7700 -0,38%

ELVALHALCOR: 2,1750 +0,69%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,2000 -0,87%

ΕΥΔΑΠ: 6,0100 +0,50%

EUROBANK: 2,6440 +0,53%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6400 +0,30%

MOTOR OIL: 22,3400 -0,18%

JUMBO: 27,0400 -1,02%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:38,2800 +0,21%

ΟΛΠ:32,9500 -0,75%

ΟΠΑΠ: 17,4700 -0,17%

ΟΤΕ: 15,2900 -1,35%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,1780 -0,04%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4800 +1,35%.

