Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενημερώθηκε για το πρόβλημα που εντοπίστηκε στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο οφείλεται σε αυξημένη επισκεψιμότητα και πλέον έχει επιλυθεί.

Αυτό έγινε γνωστό από το ΥΠΕΘΟ, από το οποίο επίσης σημειώνεται ότι ειδική ομάδα εξειδικευμένη στα τεχνολογικά θέματα θα μελετήσει τις ψηφιακές δυνατότητες και θα αναλάβει την αναβάθμιση όλων των συστημάτων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

