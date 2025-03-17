Αλλαγές στις προτεραιότητες των Ελλήνων εργαζόμενων καταδεικνύει νέα έρευνα που πραγματοποίησε η MARC για λογαριασμό της Παπαστράτος. Οι αμοιβές, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και οι ευκαιρίες εξέλιξης διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στις επαγγελματικές επιδιώξεις των εργαζομένων. Παράλληλα, η τεχνολογία και η ευελιξία στις μορφές απασχόλησης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του εργασιακού μοντέλου του μέλλοντος. Η έρευνα διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.053 ατόμων 18 έως 65 ετών και αναδεικνύει τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των γενεών ως προς τις προσδοκίες και τις επιλογές τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες απασχολούμενοι εμφανίζουν σήμερα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με το παρελθόν. Η εργασιακή ασφάλεια, που κάποτε αποτελούσε την κυρίαρχη επιδίωξη, δίνει πλέον τη θέση της στην αναζήτηση καλύτερων αποδοχών και ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός (σε ποσοστό 60,5%) διεκδικεί καλύτερη ποιότητα ζωής μέσω της εργασίας του και είναι έτοιμος να θυσιάσει την ασφάλεια μιας σταθερής θέσης εργασίας, εφόσον μπορεί να βρει συνθήκες καλύτερα αμειβόμενης δουλειάς και ισορροπίας σε σχέση με την προσωπική ζωή (69,6%). Παράλληλα, η έννοια της «καλής επιχείρησης» αποκτά πολυπαραγοντική διάσταση, καθώς οι εργαζόμενοι αξιολογούν τους εργοδότες τους βάσει πολλών κριτηρίων, από το εργασιακό περιβάλλον και τη δίκαιη αντιμετώπιση μέχρι την ευελιξία και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η ευελιξία αποτελεί πλέον απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης εργασίας. Το 53,5% των εργαζομένων επιθυμεί ένα μεικτό μοντέλο που συνδυάζει τηλεργασία και φυσική παρουσία, ενώ η αποκλειστικά δια ζώσης εργασία προτιμάται από το 35%. Οι Gen Z εργαζόμενοι(58,2%) κλίνουν περισσότερο προς την επιλογή ενός ευέλικτου ωραρίου, που καθορίζεται σε συνεργασία με τον εργοδότη τους. Ταυτόχρονα, η πλειονότητα σε κάθε ηλικιακή ομάδα δείχνει διάθεση για συνεργασία με εργαζόμενους όλων των ηλικιών και όχι μόνο με συνομηλίκους, σε ποσοστό 73,5%. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι 1 στους 3 εκπροσώπους της Gen Z (32,6%) δηλώνει ότι προτιμά να συνεργάζεται με ανθρώπους της ίδιας ηλικίας.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι προτιμήσεις των εργαζόμενων αναδιαμορφώνονται. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση, προσελκύοντας το 54,2% των ερωτηθέντων, με τη Gen Z να εκδηλώνει προτίμηση προς αυτές σε ποσοστό 61,3%. Παράλληλα, η προτίμηση για εργασία στο δημόσιο μειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς μόλις το 30,1% των ερωτηθέντων το θεωρεί ελκυστική επιλογή. Αντίθετα, η αυτοαπασχόληση αποκτά μεγαλύτερη απήχηση, καθώς το 31,7% δηλώνει ότι θα προτιμούσε αυτή τη μορφή εργασίας. Σημαντικό είναι, επίσης, το εύρημα ότι 8 στους 10 εκπροσώπους (78,7%) της GEN Z θα εξέταζαν το ενδεχόμενο εργασίας στο εξωτερικό, εφόσον θα υπήρχαν καλύτερες συνθήκες απασχόλησης. Στο σύνολο των ερωτηθέντων αυτό το ποσοστό διαμορφώνεται στο 68%.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχία αλλά και προσδοκίες σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας στην εργασία. Το 46,4% θεωρεί ότι οι νέες τεχνολογίες θα διευκολύνουν την επαγγελματική καθημερινότητα, ενώ η Gen Z εμφανίζεται η πιο αισιόδοξη γενιά απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και τις επιπτώσεις της στην αγορά εργασίας. Παρόλα αυτά, το 42,4% των συμμετεχόντων ανησυχεί για πιθανές αρνητικές συνέπειες, όπως η απώλεια θέσεων εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, το 84,3 % των ερωτηθέντων δηλώνει διατεθειμένο να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες, ενώ η συνεχής εκπαίδευση και η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων θεωρούνται κρίσιμοι παράγοντες για το επαγγελματικό μέλλον, με το 71,3% να αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς μάθησης.

Συνοψίζοντας τις επιμέρους προτεραιότητες της κάθε γενιάς, η Gen Z (έως 27 ετών), προτάσσει την ποιότητα εργασίας (απολαβές-συνθήκες) σε ποσοστό 73%, οι Millennials (28 έως 43 ετών) την αμοιβή και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, η Gen X (44 έως 59) προκρίνει την εργασιακή ασφάλεια και οι Boomers (60 έως 65 ετών) την αξιοκρατία-αναγνώριση και την επιβράβευση των προσπαθειών τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο γενικός διευθυντής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της Παπαστράτος, Θέμης Χασιώτης, δήλωσε: «Η εικόνα της εργασίας στην Ελλάδα αλλάζει. Οι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον απλώς μια σταθερή δουλειά, αλλά ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για ανάπτυξη, ισορροπία και ουσιαστική αναγνώριση της προσπάθειάς τους. Η ευελιξία έχει αναδειχθεί ως βασικό στοιχείο του σύγχρονου εργασιακού τοπίου, ενώ η τεχνολογία, παρά τις προκλήσεις της, φαίνεται να ενισχύει την αυτοπεποίθηση των νέων εργαζόμενων. Οι επιχειρήσεις που θα προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες απαιτήσεις θα είναι και εκείνες που θα προσελκύσουν το πιο αξιόλογο τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού. Στην Παπαστράτος, κατανοούμε αυτή την αλλαγή και συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ένα εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προωθεί με πράξεις την εξέλιξη, την καινοτομία και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.