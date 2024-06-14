Καύσωνας: Οι ώρες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα με το ΥΠΠΟ

Σήμερα Παρασκευή 14-06-2024 «οι μείζονος σημασίας και επισκεψιμότητας αρχαιολογικοί χώροι, θα παραμείνουν ανοιχτοί σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριό τους», αναφέρει το ΥΠΠΟ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας τις τροποποιήσεις που αφορούν αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια του από 13-06-2024 Δελτίου Τύπου για τη λειτουργία αρχαιολογικών χώρων λόγω καύσωνα σας γνωρίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή 14-06-2024 οι μείζονος σημασίας και επισκεψιμότητας αρχαιολογικοί χώροι, θα παραμείνουν ανοιχτοί σύμφωνα με το καθορισμένο ωράριό τους.

Τροποποιούνται:

Οι αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως εξής:

Ο αρχ/κός χώρος της Κνωσού θα παραμείνει κλειστός από 13.00 έως 17.00. Όσοι επισκέπτες έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο για το συγκεκριμένο διάστημα θα μπορούν να εισέλθουν με το εισιτήριό τους μεταξύ 17.00 και 20.00.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2810231940.

Κλειστοί από 13.00 έως 17.00 θα παραμείνουν και οι χώροι που αναφέρονται παρακάτω, στην περίπτωση που η κατά τόπο θερμοκρασία υπερβεί τους 40 βαθμούς.

Οι επισκέπτες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά στα τηλέφωνα των χώρων:

Αρχαιολογικός Χώρος Φαιστού (τηλέφωνο πληροφοριών: 2892042315)

Αρχαιολογικός Χώρος Μαλίων (τηλέφωνο πληροφοριών: 2897031597)

Αρχαιολογικός Χώρος Αγίας Τριάδας (τηλέφωνο πληροφοριών: 2892031144)

Αρχαιολογικός Χώρος Ματάλων (τηλέφωνο πληροφοριών: 2892045630)

Αρχαιολογικός Χώρος Γόρτυνας (τηλέφωνο πληροφοριών: 2892091564)

Αρχαιολογική Συλλογή Αρχανών (τηλέφωνο πληροφοριών: 2810 752712)

Αρχαιολογικός Χώρος Τυλίσου (τηλέφωνο πληροφοριών: 2810831498)

Αρχαιολογικός Χώρος Νίρου (τηλέφωνο πληροφοριών: 6977613869)



Οι αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων θα λειτουργήσουν ως εξής:

Αρχαία Θήρα: 8.30-14.00

Κατακόμβες Μήλου: 8.30-13.00

Αρχαιολογικός χώρος Σαγκρίου Νάξου: 08.30-12.00.

Αρχαιολογικός χώρος Υρίων Νάξου: 08.30-13.00"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.