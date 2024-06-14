Στη φυλακή οδηγείται ο δολοφόνος της 11χρονης Βασιλικής στον Πύργο, μετά την απολογία του στον ανακριτή.
Ο 37χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 11χρονης Βασιλικής κρίθηκε προφυλακιστέος πριν λίγα λεπτά οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του.
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Ηλείας θα οδηγηθεί στη φυλακή, όπως αναμενόταν.
Ο δράστης μετά την απολογία του οδηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια της ΑΔ Ηλείας.
Σημειώνεται ότι 37χρονος απολογήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ηλείας όπου και μετέβη η ανακρίτρια καθώς ήταν αδύνατη η μεταφορά του στα δικαστήρια εξαιτίας του πλήθους που απειλούσε να τον λιντσάρει.
