Στη φυλακή οδηγείται ο δολοφόνος της 11χρονης Βασιλικής στον Πύργο, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Ο 37χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 11χρονης Βασιλικής κρίθηκε προφυλακιστέος πριν λίγα λεπτά οπότε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Ηλείας θα οδηγηθεί στη φυλακή, όπως αναμενόταν.

Ο δράστης μετά την απολογία του οδηγήθηκε και πάλι στα κρατητήρια της ΑΔ Ηλείας.

Σημειώνεται ότι 37χρονος απολογήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ηλείας όπου και μετέβη η ανακρίτρια καθώς ήταν αδύνατη η μεταφορά του στα δικαστήρια εξαιτίας του πλήθους που απειλούσε να τον λιντσάρει.

Πηγή: skai.gr

