ΔΕΔΔΗΕ: Δεν θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες διακοπές κατά τη διάρκεια του καύσωνα

To τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και των συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιριών, βρίσκεται σε επιφυλακή και ετοιμότητα προκειμένου να επέμβει άμεσα αν χρειαστεί

Ο ΔΕΔΔΗΕ απαντώντας σε ερωτήματα πολιτών, ανακοινώνει ότι καθ΄όλη τη διάρκεια των ακραίων καιρικών συνθηκών του καύσωνα που θα επικρατήσουν στη χώρα μας τις προσεχείς ημέρες, δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει καμία προγραμματισμένη εργασία για τη συντήρηση του Δικτύου.

Το σύνολο του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ και των συνεργαζόμενων εργολαβικών εταιριών, βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή και ετοιμότητα προκειμένου να επέμβει άμεσα σε τυχόν βλάβες που θα προκληθούν στο Δίκτυο από τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

