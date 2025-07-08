Σαρώνει ο καύσωνας την Αθήνα, με την θερμική κάμερα του δήμου Αθηναίων που να καταγράφει πολύ υψηλές θερμοκρασίες στον αττικό ιστό το πρωί της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία έφτασε έως και τους 100 βαθμούς Κελσίου σε οροφές κτιρίων και οχημάτων, ενώ στο οδόστρωμα, το θερμόμετρο έδειξε έως και 70 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, παρατηρείται πως κάποιες θερμοκρασίες παραμένουν σταθερά στους 25-30 βαθμούς στο πράσινο της πόλης, όπως για παράδειγμα στον Λυκαβηττό.

«Χρειάζεται πρόληψη, έστω τα μικρά πράσινα κομμάτια της πόλης να διαφυλάσσονται. Η πρόληψη σώζει», αναφέρει στον ΣΚΑΪ η υπεύθυνη του γραφείου επικοινωνίας της δημοτικής αστυνομίας.

Παράλληλα, επίγειες δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας, όπως τα περιπολικά, οι μηχανές, τα ποδήλατα, περιφρουρούν σημεία, ώστε να υπάρξει άμεση επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.



Πηγή: skai.gr

