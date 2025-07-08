Ένα μικρό γεράκι, είδος βραχοκιρκίνεζου, εντόπισε τραυματισμένο αστυνομικός σκοπός στο κτίριο της ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με σχετικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί ήρθαν άμεσα σε επαφή με την περιβαλλοντική οργάνωση ΑΝΙΜΑ, στην οποία και παρέδωσαν το πτηνό για φροντίδα. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για την 116η παρόμοια περίπτωση που καταγράφεται από τις αρχές Ιουνίου.

🐦‍⬛Ένα μικρό γεράκι κατέρρευσε από τη ζέστη.



👮‍♂️Οι αστυνομικοί στη #ΓΑΔΑ δεν το προσπέρασαν. Tο φρόντισαν και το παρέδωσαν με προσοχή στην @animawild



❤Προστατεύουμε κάθε ζωή

❄Μένουμε σε δροσερούς χώρους

‼ Φροντίζουμε τους πιο ευάλωτους, ανθρώπους και ζώα ‼ pic.twitter.com/960lXgfnjl — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) July 8, 2025

«Είναι άρρωστο, έχει εκκρίσεις στο στόμα, καλά που μας το φέρατε παιδιά», ανέφεραν τα μέλη της ΑΝΙΜΑ κατά την παραλαβή του πτηνού.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι η περίοδος από Μάιο έως Ιούλιο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το συγκεκριμένο είδος. Η εποχή αναπαραγωγής σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες συχνά οδηγούν τα νεαρά γεράκια να εγκαταλείπουν πρόωρα τις φωλιές τους, προσπαθώντας να αποφύγουν τη ζέστη.

