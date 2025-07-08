Εκρήξεις δύο αυτοσχέδιων εμπρηστικών-εκρηκτικών μηχανισμών σημειώθηκαν περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα στις εισόδους δύο πολυκατοικιών, σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο

Οι εκρήξεις έγιναν στην οδό Αρτέμιδος 48 στη Δάφνη και στην οδό Παπάγου 136 στον Άγιο Δημήτριο.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι μηχανισμοί ήταν πανομοιότυποι και αποτελούνταν από μπιτόνι βενζίνης και κροτίδα.

Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν μικρές ζημιές στις εισόδους των πολυκατοικιών.

Οπαδικά κίνητρα «βλέπει» η αστυνομία

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, του «ελληνικού FBI».

Όπως έγινε γνωστό, στην πολυκατοικία της Δάφνης διαμένει ένας 38χρονος Αλβανός υπήκοος, ο οποίος είναι μέλος συνδέσμου της ΑΕΚ, ενώ σε αυτήν του Αγίου Δημητρίου διαμένει ένας 18χρονος, επίσης οπαδός της ΑΕΚ και φίλος του 38χρονου.

