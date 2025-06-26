Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΔΕΔΔΗΕ για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών, σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση, έχοντας εντοπίσει περισσότερες από 200 παραβάσεις με κλαπείσα ενέργεια, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε περισσότερο από 1 εκατ. ευρώ.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχοντας ως στρατηγική προτεραιότητα την πάταξη του φαινομένου των ρευματοκλοπών, με στόχο την προστασία των συνεπών καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, συνεχίζει με εξειδικευμένο προσωπικό τους ελέγχους σε όλη τη χώρα.

Toυλάχιστον 200 περιπτώσεις ρευματοκλοπής

Τις τελευταίες ημέρες έχουν ολοκληρωθεί 1.155 έλεγχοι που αφορούν σε μεγάλους καταναλωτές και κυρίως χώρους εστίασης και φιλοξενίας, σούπερ μάρκετ, φούρνους, ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια και τυροκομεία, σε Κρήτη, Ρόδο, Κω, Νάξο, Τήνο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ικαρία, από τους οποίους προέκυψαν τουλάχιστον 200 περιπτώσεις ρευματοκλοπής.

Ενδεικτικά, ορισμένες από τις περιπτώσεις που εντοπίστηκαν και αναμένεται - σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις - να οδηγήσουν σε βεβαιωμένες οφειλές που αγγίζουν αρκετές δεκάδες, ακόμα και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, είναι οι εξής:

• Ξενοδοχείο: Περισσότερα από 200.000 ευρώ

• Σούπερ Μάρκετ: 63.000 ευρώ

• Τυροκομείο: 20.000 ευρώ

• Συσκευαστήριο: 50.000 ευρώ

• Δύο Ελαιοτριβεία: 30.000 ευρώ έκαστο

• Beach Bar: 60.000 ευρώ

Παράλληλα με τους ελέγχους, ο ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι οι ρευματοκλοπές συνιστούν ποινικό αδίκημα και επισύρουν την επιβολή αυστηρών προστίμων, βάσει του

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, το οποίο καθορίζεται από τη ΡΑΑΕΥ.

Ωστόσο, η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών, παρά την άμεση βεβαίωσή τους, συχνά καθυστερεί σημαντικά, ενίοτε για περισσότερο από έναν χρόνο, λόγω των προβλεπόμενων δόσεων και της δυνατότητας προσφυγής σε ένδικα μέσα, όπως προσωρινές διαταγές ή ασφαλιστικά μέτρα.

Η αποτελεσματικότητα στην είσπραξη των οφειλών και η πάταξη του φαινομένου, παραμένει κεντρικός στόχος του ΔΕΔΔΗΕ, προς όφελος του συνόλου των συνεπών καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματική προσπάθεια του ΔΕΔΔΗΕ αποτυπώνεται και στη γενική εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύχθηκε το 2024. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις σε όλους τους βασικούς δείκτες καθώς οι τεχνικοί έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 65%, φτάνοντας τις περίπου 23.000, οι βεβαιώσεις οφειλής σημείωσαν άνοδο 39%, αγγίζοντας τις περίπου 8.600 και οι βεβαιωμένες απαιτήσεις κατέγραψαν αύξηση 57%, φτάνοντας τα 35,3 εκατ. ευρώ.

Για την αποτελεσματική επίτευξη του στόχου της αποτροπής των ρευματοκλοπών, ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ένα ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης, το οποίο συνδυάζει την αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών με αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων και αναβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού (ήδη έχουν γίνει 200 προσλήψεις γι’ αυτόν το λόγο) και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Οι ενέργειες αυτές όχι μόνο συμβάλλουν στον περιορισμό των ρευματοκλοπών, προστατεύοντας τους συνεπείς πελάτες, αλλά και στη διασφάλιση ορθολογικής τιμολόγησης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του δικτύου.

