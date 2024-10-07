Λογαριασμός
Φωτιά σε κτίριο στον Πειραιά: Κανονικά η κυκλοφορία στον Ηλεκτρικό - Μήνυμα 112 - Δείτε βίντεο

Εξαιτίας της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κέκροπος, από το ύψος της οδού Δ. Γούναρη έως την οδό Αλιπέδου, στην περιοχή του Πειραιά

UPDATE: 21:21
Φωτιά στον Πειραιά

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη εγκαταλελειμμένη αποθήκη, επί της οδού Κέκροπος στον Πειραιά.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Στις 19:45 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των επικίνδυνων καπνών.

112

Δείτε βίντεο από το σημείο: 

Εξαιτίας της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κέκροπος, από το ύψος της οδού Δ. Γούναρη έως την οδό Αλιπέδου. Ρυθμίσεις έγιναν και στα δρομολόγια του Ηλεκτρικού, τα οποία διεξάγονταν από το Φάληρο και όχι από τον Πειραιά. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, ωστόσο, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σε όλο το δίκτυο του Ηλεκτρικού, καθώς άνοιξε ο σταθμός του Πειραιά.

