Το Gov.gr Wallet απέσπασε το πρώτο βραβείο από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA. Για ακόμα μία χρονιά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διακρίνεται με τη δημιουργία καλών διεθνών πρακτικών.

Στο πλαίσιο του ετήσιου Συνεδρίου του Παγκόσμιου Συνδέσμου Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) έλαβε το πρώτο βραβείο για το Gov.gr Wallet στην κατηγορία «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της χρονιάς» (Digital Transformation of the Year) στον δημόσιο τομέα.

Το Παγκόσμιο Συνέδριο για την Καινοτομία και την Τεχνολογία του WITSA πραγματοποιήθηκε για το έτος 2024 στην Αρμενία, ενώ το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε ότι «οι διαδοχικές διακρίσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναδεικνύουν το σημαντικό έργο που μεθοδικά ως ομάδα πραγματοποιούμε για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και των επιχειρήσεων με ψηφιακά μέσα. Ειδικά φέτος βραβεύεται το Gov.gr Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο ενδυναμώνουμε συνεχώς με δυνατότητες και έγγραφα ώστε να περιορίζουμε τη γραφειοκρατία και να διευκολύνουμε τους πολίτες. Μας γεμίζει ικανοποίηση ότι αυτό το έργο αναγνωρίζεται διεθνώς. Παράλληλα μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε εντονότερα την υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Ήδη πέρα από σημαντικά δημόσια έγγραφα, το ψηφιακό μας πορτοφόλι είναι το μέσο για να εισερχόμαστε με ασφάλεια στα γήπεδα, για να ολοκληρώνουμε χωρίς γραφειοκρατία διαδικασίες. Θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερα συμβάλλοντας στο στόχο για ένα ψηφιακό, αποτελεσματικό κράτος».

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε ότι «η δεύτερη συνεχόμενη διάκριση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το πρώτο βραβείο στην κατηγορία ‘Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Χρονιάς για τον δημόσιο τομέα' στα βραβεία WITSA επιβεβαιώνει την πρόοδο μας στην υλοποίηση καινοτόμων λύσεων που μετασχηματίζουν τη λειτουργία του κράτους και εξυπηρέτησης των πολιτών. Η σύνδεση των δράσεων είναι προφανής, καθώς το Gov.gr Wallet, που κέρδισε φέτος την πρώτη θέση, αντλεί όλα τα απαραίτητα δεδομένα από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας, το οποίο βραβεύτηκε πέρσι. Αυτό αναδεικνύει τη σημασία των καινοτόμων υποδομών για την εξέλιξη των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΨηΔ. Αναδεικνύει επίσης τη διαρκή και έντονη προσπάθεια του ΥΨηΔ και όλων των φορέων του για να καινοτομεί και να δημιουργεί καλές διεθνείς πρακτικές. Το Gov.gr Wallet ευθυγραμμίζεται με την προετοιμασία του ευρύτερου ευρωπαϊκού EU Wallet, το οποίο θα εξασφαλίσει διαλειτουργικότητα και μεταξύ των κρατών-μελών».

Βραβείο «Women In Tech»

Τη βράβευση της διευθύνουσας συμβούλου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Νίκης Τσούμα από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA στην κατηγορία «Women In Tech Award» ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Νίκη Τσούμα διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία 30 ετών στον χώρο της πληροφορικής στον δημόσιο τομέα. Στη διάρκεια της θητείας της έχει ασχοληθεί με μεγάλα έργα Πληροφορικής. Τα τελευταία πέντε χρόνια είναι διευθύνουσα σύμβουλος στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τομέων της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ έχει αποσπάσει διαδοχικά κορυφαίες διακρίσεις από τον οργανισμό WITSA.

«Θέλω να συγχαρώ τη διευθύνουσα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Νίκη Τσούμα για τη βράβευσή της. Η διάκριση στελεχών με εμπειρία, μεράκι και εργατικότητα είναι πάντα ένα χαρούμενο γεγονός» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και συμπλήρωσε: «Στο πρόσωπό της βραβεύεται παράλληλα το σύνολο του προσωπικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για το σοβαρό έργο που υλοποιούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης. Η διεθνής αναγνώριση όσων στελεχών έμπρακτα συμβάλλουν στην επόμενη ψηφιακή μέρα της Ελλάδας, αναδεικνύει την ορθή πορεία μας στο ψηφιακό άλμα της χώρας».

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, Νίκη Τσούμα τόνισε ότι «αποτελεί μεγάλη τιμή αυτό το βραβείο από τον οργανισμό WITSA, έναν θεσμό που κατά κοινή ομολογία έχει αναδείξει την αξία και την καινοτομία στην Πληροφορική διεθνώς. Η αναγνώριση αυτή είναι προσωπικό επίτευγμα και επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης στον στόχο, ο οποίος είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της ψηφιακής μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα. Πιστεύω στην ομαδικότητα και την συνεργασία των ομάδων, και το βραβείο αυτό αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση της αφοσίωσης και της ομαδικής δουλειάς όλων των στελεχών μας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί συνέχεια της κατ' επανάληψη αναγνώρισης του έργου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από τον WITSA τα προηγούμενα χρόνια, συγκεκριμένα το 2019, το 2022 και το 2023, και κάθε βράβευση ενισχύει τη δέσμευσή μας για διαρκή ανάπτυξη και αριστεία. Το βραβείο που με ιδιαίτερη χαρά παραλαμβάνω, είναι μία ακόμα επιβεβαίωση ότι συνεχίζουμε στη σωστή κατεύθυνση, υλοποιώντας καινοτόμες και λειτουργικές λύσεις που επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη χώρα μας προς όφελος των πολιτών. Ευχαριστώ θερμά τον WITSA για την αναγνώριση αυτή, η οποία μας εμπνέει να συνεχίσουμε το έργο μας».

