Αγιασμός στο 1ο και το 3ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, τα οποία επισκευάστηκαν μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel», τελέστηκε, σήμερα, παρουσία, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος τόνισε ότι τα νέα σχολεία είναι καλύτερα από αυτά που λειτουργούσαν πριν από τη φυσική καταστροφή.

Παρόντες στην τελετή ήταν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Καρδίτσας Κώστας Τσιάρας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κωνσταντίνος Τέλιος, ο Δήμαρχος Παλαμά Σωκράτης Δασκαλόπουλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ Τιμόθεος, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.) Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, «όταν πριν από έναν χρόνο έπληξαν και τον Παλαμά οι φυσικές καταστροφές τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, να επανέλθει η καθημερινότητα στις τοπικές κοινωνίες, ξεκινώντας από τα σχολεία, ξεκινώντας από τα παιδιά μας».

Ο κ. Σταϊκούρας ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η οποία καλύπτει με δωρεά άνω των 30 εκατ. ευρώ τις παρεμβάσεις αποκατάστασης σε 33 σχολεία σε Θεσσαλία και Φθιώτιδα, όπως επίσης τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και τον ανάδοχο για την ολοκλήρωση των εργασιών στα δύο νηπιαγωγεία, δύο μήνες νωρίτερα απ' ότι προέβλεπε η σύμβαση.

Πρόσθεσε ότι, έως το τέλος του έτους, θα έχει ολοκληρωθεί και το 1ο Δημοτικό, το οποίο εντάχθηκε από την Ένωση Εφοπλιστών στη συνολική εργολαβία, παρά το γεγονός ότι υπέστη ζημιές πριν από την κακοκαιρία «Daniel».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σταϊκούρας πρόσθεσε: «Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα νέο ζευγάρι θέλει να εγκατασταθεί στην επαρχία, αρκεί να έχει για τα παιδιά του καλύτερες σχολικές υποδομές - και τις κάνουμε - να έχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας - και πολύ πρόσφατα βρεθήκαμε στο Κέντρο Υγείας του Παλαμά - και να έχει γρήγορη πρόσβαση στην Αθήνα - και το κάναμε με τον Ε65».

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κα Μελίνα Τραυλού, ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην έγκαιρη πραγματοποίηση των έργων και τόνισε ότι:

«Από την πρώτη στιγμή της κρίσης, καταρτίσαμε σχέδιο δράσης για τη στήριξη της Θεσσαλίας. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που ονομάστηκε τιμής ένεκεν "'Αγιος Νικόλαος" και αγκαλιάζει τρία πεδία προσφοράς: Παιδεία, Πολιτισμός, Υγεία.

Απόλυτα συνειδητά ξεκινήσαμε με την Παιδεία και συγκεκριμένα με την αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα σχολεία, συνολικά 33, που επλήγησαν, καθώς και την αναβάθμισή τους, όπου χρειάζεται.

Ως ελληνικός εφοπλισμός διαχρονικά θέτουμε - τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά - την Παιδεία και τη νέα γενιά στο επίκεντρο της προσφοράς μας στην πατρίδα.

Έχοντας επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές, έχω παρακολουθήσει όλα τα στάδια αποκατάστασης και αναβάθμισης των σχολείων. Ο στόχος μας έχει επιτευχθεί. Με υπερηφάνεια παραδίδουμε στα παιδιά μας, στο μέλλον της πατρίδας μας, τα σχολεία τους καλύτερα και πιο σύγχρονα. Αυτά τα στολίδια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση από τα χαμόγελα που, σήμερα, βλέπουμε ζωγραφισμένα στα πρόσωπα των παιδιών. Και εύχομαι από καρδιάς τα παιδιά μας να χαίρονται».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΤ.ΥΠ Τιμολέων Κατσίπος, δήλωσε:

«Εδώ όπου ένα χρόνο πριν, ο τόπος γνώρισε μία πρωτοφανή καταστροφή και κυριαρχούσε η απελπισία και η απόγνωση, σήμερα γεννάται ξανά η ελπίδα.

Σε δύο σχολεία του Παλαμά Καρδίτσας ακούγονται ξανά χαρούμενες παιδικές φωνές. Με μεγάλη χαρά παραδίδουμε το 1ο Νηπιαγωγείο και το 3ο Νηπιαγωγείο Παλαμά, όχι μόνο πλήρως αποκατεστημένα από τις καταστροφές, αλλά και σημαντικά αναβαθμισμένα, τόσο αισθητικά, όσο και λειτουργικά. Είμαστε ευγνώμονες στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, η δωρεά της οποίας μας επέτρεψε, σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών να υλοποιήσουμε το μεγάλο έργο της αποκατάστασης των Σχολικών Μονάδων που επλήγησαν».

«Η ποντοπόρος ναυτιλία πλέει πάντα δίπλα στην πατρίδα. Ευχαριστούμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη μεγάλη δωρεά. Εμείς, η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., είμαστε και θα είμαστε παντού, όπου και όποτε χρειαστεί.

Γιατί όλοι ξέρουμε ότι με ισχυρές υποδομές στην παιδεία η πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή και μέσα από τα μάτια των παιδιών της ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον της».

Συμπληρωματικά στοιχεία:

Τα δύο Νηπιαγωγεία που αποκαταστάθηκαν, το 1ο και το 3ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Παλαμά, παραδόθηκαν δύο μήνες νωρίτερα από τις αρχικές προβλέψεις, προσφέροντας έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο για τα παιδιά.

Έργο που υλοποιήθηκε από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Τα σχολεία που φιλοξενούν, σήμερα, τους μικρούς μαθητές του Παλαμά είναι καλύτερα από αυτά που υπήρχαν πριν από την καταστροφή.

Διαθέτουν, μεταξύ άλλων:

· Εξωτερική θερμοπρόσοψη.

· Μόνωση στις στέγες.

· Ολοκληρωμένο σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας.

· Φωτοβολταϊκά συστήματα.

· Νέα κουφώματα.

· Νέες μονάδες υψηλής ενεργειακής απόδοσης για την ψύξη και τη θέρμανση των χώρων.

· Πιστοποίηση όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

· Καινούργιους χώρους υγιεινής.

· Σύγχρονο εξοπλισμό αιθουσών.

· Αναβάθμιση του αύλειου χώρου με αποκατάσταση προσβασιμότητας.

· Νέες παιδικές χαρές.

Και στα δύο σχολεία, το 1ο και το 3ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Παλαμά, έγιναν εργασίες που στοίχισαν πάνω από 800.000 ευρώ.

