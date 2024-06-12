Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων υπήρξε σε δρόμους στην Κάτω Κηφισιά λόγω της έκρηξης και της φωτιάς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε εργοστάστιο παρασκευής τηγανιών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας από το ύψος το κόμβου Καλυφτάκη στην περιοχή της Κηφισιάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Παραμένουν κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων οι οδοί Σένεκα και Αιγίδων.

🔥Λόγω εκδήλωσης #πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στην περιοχή της #Κηφισιάς διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις οδούς Σενέκα και Αιγίδων. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) June 12, 2024

Πηγή: skai.gr

