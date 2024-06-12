Λογαριασμός
Οι δρόμοι που έκλεισαν λόγω της έκρηξης και της μεγάλης φωτιάς στην Κάτω Κηφισιά: Άνοιξε ο παράδρομος της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας

Που υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω της έκρηξης και της φωτιάς στην Κάτω Κηφισιά

UPDATE: 19:04
Αστυνομία

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων υπήρξε σε δρόμους στην Κάτω Κηφισιά λόγω της έκρηξης και της φωτιάς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε εργοστάστιο παρασκευής τηγανιών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, διεξάγεται πλέον κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -Λαμίας από το ύψος το κόμβου Καλυφτάκη στην περιοχή της Κηφισιάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Παραμένουν κλειστές για την κυκλοφορία των οχημάτων οι οδοί Σένεκα και Αιγίδων. 

