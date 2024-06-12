Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο έως τις 30 Ιουνίου στην Ποσειδώνος λόγω εργασιών  

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από αύριο έως τις 30 Ιουνίου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου, λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή θεμελίωσης Μεσοβάθρου Μ2, Γέφυρας (flyover) και μετατόπισης καλωδίων Μέσης Τάσης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική ανά λωρίδα διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Ποσειδώνος, στο ύψος της συμβολής με την οδό Διαδόχου Παύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, στην περιοχή των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης και Γλυφάδας.

Κατά την παραπάνω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

