Kάτια Νικολαΐδου: Πέθανε η ηθοποιός έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Έφυγε από τη ζωή χθες Τετάρτη η ηθοποιός Κάτια Νικολαΐδου, έπειτα από σκληρή με τον καρκίνο.

Τον θάνατό της ανακοίνωσε, ο Δημήτρης Στρέπκος προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο

Η ηθοποιός πάλεψε για χρόνια με τον καρκίνο, αλλά δεν κατάφερε να βγει νικήτρια από αυτή τη μάχη.

Στην ανάρτησή του γράφει: «Αγάπη μου… αδερφή μου.. αίμα μου… μαχήτρια μου!!!

Σήμερα των αγγέλων… διάλεξες την μέρα κορίτσι μου να ταξιδέψεις στην αιωνιότητα!!!

Σήμερα άλλος ένα άγγελος θα είναι στον ουρανό… ο δικός μου άγγελος!!!

Η αυλαία έπεσε αγάπη μου… αλλά τα φώτα θα μείνουν ανοιχτά… όπως η ζωή σου που ήταν γεμάτη φως…

Αγγελε μου αδερφή μου δεν θα βάλω μαύρο φόντο…κατάλευκο όπως ήταν όλη η ζωή σου

Σε αγαπώ μέχρι το άπειρο !!!!!

Ξεκουράσου αδερφή μου ξεκουράσου κορίτσι μου μαχήτρια μου !!!

Δεν θα φύγεις λεπτό από το μυαλό μου μέχρι να έρθει η ώρα να ξανασυναντηθούμε !!!

Σε λατρεύω άγγελέ μου!!!»

Ποια ήταν η Κάτια Νικολαΐδου

Έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 1992 στο επεισόδιο «Νυχτερινός επισκέπτης» της αστυνομικής σειράς Τμήμα Ηθών.

Το 1993 ακολούθησε μία guest εμφάνιση στην κωμική σειρά Στον αστερισμό της γραβάτας, με τον Βλάσση Μπονάτσο. Το 1995 έπαιξε στο επεισόδιο «Σαλώμη» της σειράς Ανατομία ενός εγκλήματος, συμμετείχε σε δύο ιστορίες της σειράς Μαγική Νύχτα ενώ έκανε και μία guest εμφάνιση στην αισθηματική σειρά Πειρασμός.

Τη σεζόν 1996-1997 υποδύθηκε τη Τζούλη στη δραματική σειρά του Μανούσου Μανουσάκη Παλίρροια στο Mega Channel.

Το 1999 πρωταγωνίστησε μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου, τη Σμαράγδα Διαμαντίδου, τη Σόφη Ζαννίνου, τη Χριστίνα Θεοδωροπούλου και την Τάνια Καψάλη στην κινηματογραφική κωμωδία του Νίκου Περάκη Θηλυκή εταιρεία. Τη σεζόν 1999-2000 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην κωμική σειρά Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα ενώ έκανε διάφορες εμφανίσεις στην κωμική σειρά Αριστοτέλης ο άριστος.

Από το 2000 μέχρι το 2002 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην κωμική σειρά του Alpha TV «Θα σε δω στο πλοίο». Το 2003 συνεργάστηκε και πάλι με τον Νίκο Περάκη στην κωμωδία «Η Λίζα και όλοι οι άλλοι» υποδυόμενη μία δημοσιογράφο του περιοδικού cosmopolitan.

Τη σεζόν 2003-2004 υποδύθηκε τη Νάνσυ στο δεύτερο κύκλο της κωμικής σειράς του ANT1 «Τα Φιλαράκια». Από το 2004 μέχρι το 2006 υπήρξε συμπαρουσιάστρια της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του Alpha TV «Αυτό μας έλειπε!».

Από το 2005 μέχρι το 2007 συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Πάνο Κοκκινόπουλο πρωταγωνιστώντας σε συνολικά 15 ιστορίες της αστυνομικής σειράς 10η εντολή. Από το 2007 μέχρι το 2009 πρωταγωνίστησε στην καθημερινή σειρά του Mega Channel «Μια στιγμή δυο ζωές» υποδυόμενη την Άννα Ιωάννου.

Τη σεζόν 2008-2009, πέρα από την παρουσία της στο δεύτερο κύκλο της σειράς «Μια στιγμή δυο ζωές», ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί στην καθημερινή σειρά του SIGMA «Σε φόντο κόκκινο» μαζί με τον Γιάννη Βόγλη.

Παρέμεινε στο καστ της σειράς μέχρι και την ολοκλήρωσή της το καλοκαίρι του 2012 έχοντας την μακροβιότερη παρουσία από οποιοδήποτε άλλο ηθοποιό σε αυτή.

Τη σεζόν 2012-2013 είχε ένα ρόλο κλειδί στην καθημερινή σειρά του Mega Channel «Κλεμμένα Όνειρα». Το 2013 υποδύθηκε τη Γεωργία στη κινηματογραφική μαύρη κωμωδία του Δημήτρη Αρβανίτη «Μια νύχτα στην Αθήνα».

Πηγή: skai.gr

