Tροχαίο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Θησέως με την οδό Δαβάκη στην περιοχή της Καλλιθέας.
Σύμφωνα με την αστυνομία, συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και 2 μοτοσυκλέτες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα σοβαρά και ένα ελαφρά.
Πηγή: skai.gr
