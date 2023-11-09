Λογαριασμός
Tροχαίο με 3 τραυματίες στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με την αστυνομία, συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και 2 μoτοσυκλέτες

UPDATE: 06:20
ΕΚΑΒ

Tροχαίο με τρεις τραυματίες σημειώθηκε γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα στη συμβολή της Λεωφόρου Θησέως με την οδό Δαβάκη στην περιοχή της Καλλιθέας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και 2 μοτοσυκλέτες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα σοβαρά και ένα ελαφρά.

