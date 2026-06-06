Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συμπόρευση με Τσίπρα

Στη σημερινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μεταφέρεται η σκληρή μάχη για το μέλλον του κόμματος. Προηγήθηκε η σφοδρή εσωκομματική αντιπαράθεση στη χθεσινή θυελλώδη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στη διάρκεια της οποίας ο Σωκράτης Φάμελλος προέκρινε τη στήριξη του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το στρατόπεδο Πολάκη-Παππά επιμένει στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

Ο Σ. Φάμελλος στην εισήγησή του έκανε λόγο για «στρατηγικό λάθος» σε περίπτωση «αντιπαράθεσης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», την ίδρυση της οποίας χαρακτήρισε «μείζον πολιτικό γεγονός» και «θετική εξέλιξη».

«Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται στην κατεύθυνση της συμμετοχής του σε μια «ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του ο Παύλος Πολάκης εξέφρασε την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου αναδεικνύοντας στην τοποθέτησή του τα σημεία ευθύνης της ηγεσίας. Μίλησε, σύμφωνα με πληροφορίες, για απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης το 2019-23, αλλά και για το διάστημα από το 2024 μέχρι σήμερα είπε ότι η ηγεσία Φάμελλου οδήγησε το κόμμα δια της αδράνειας στο δημοσκοπικό 1-1,5%.

Ο Νίκος Παππάς σε ανάρτησή του κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να έχει επικοινωνία άμεσα με τον Αλέξη Τσίπρα και ζήτησε να διαμορφωθεί ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση και την εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος.

Στην ίδια ανάρτηση έκανε λόγο για «ιστορικό σταυροδρόμι» του κόμματος, επισημαίνοντας την ανάγκη να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη «συνθήκη απομόνωσης» και τη «δημοσκοπική κατάρρευση».

Τα στελέχη που στέκονται απέναντι στην ηγεσία προτάσσουν επί της ουσίας την αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ζήτησαν και οδικό χάρτη από τον πρόεδρο του κόμματος σε σχέση με όσα υποστήριξε.

Να συγκροτηθεί μια επιτροπή, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις της να τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα προοδευτικά κόμματα - σχηματισμούς εισηγήθηκε η Ρένα Δούρου.

Πηγή: skai.gr

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