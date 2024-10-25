Σαν βόμβα έπεσε στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που αποκαλύπτει υπεξαίρεση -κατ' ελάχιστον- τριών εκατομμυρίων από δύο υψηλόβαθμους ιερείς τα τελευταία οχτώ χρόνια. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, τα 3 εκατ. ευρώ κατέληξαν σε επιχειρηματίες νυχτερινών κέντρων, ως... επενδύσεις. Το θέμα έφτασε ως την έδρα της Καθολικής Εκκλησίας, στο Βατικανό.



Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων στην Πελοπόννησο, καθώς ήταν αποδέκτες μεγάλων χρηματικών ποσών που τους έδιναν ένας υψηλά ιστάμενος στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας καθώς και ένας ιερέας.

Δαιδαλώδης ροή των χρημάτων - Χρησιμοποιήθηκαν και μετρητά;

Όλα ξεκίνησαν πριν από 7-8 χρόνια. Το κουβάρι φαίνεται ότι άρχισε να ξετυλίγεται όταν τράπεζα διαπίστωσε ότι υπήρχε διακίνηση μεγάλων ποσών. Συγκεκριμένα, η τράπεζα ενημέρωσε την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος ότι υπάρχει "περίεργη" μεταφορά μεγάλου χρηματικού ποσού από λογαριασμούς της Καθολικής Εκκλησίας προς τους λογαριασμούς επιχειρηματιών. Από την έρευνα της Αρχής, η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες, εντοπίστηκαν ενδείξεις ότι γίνονται συναλλαγές μεγάλων χρηματικών ποσών, τα τελευταία 7-8 χρόνια, από συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς -που ανήκαν σε υψηλόβαθμους ιεράρχες και κατέληγαν σε πέντε ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Αρχή έχει ήδη διαβιβάσει το πόρισμά της στην εισαγγελία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση, όπου θα κληθούν να καταθέσουν ως ύποπτοι οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι, για υπεξαίρεση οι δύο ιεράρχες και για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος οι πέντε ιδιοκτήτες των νυχτερινών κέντρων.



Με βάση τη διαδρομή των χρημάτων προκύπτουν προσπάθειες να χαθούν τα ίχνη: τα χρήματα έφευγαν από τους λογαριασμούς της Καθολικής Εκκλησίας και ορισμένες φορές πήγαιναν στους λογαριασμούς των δύο ιεραρχών, κυρίως στους λογαριασμούς του ενός ιεράρχη, και κατόπιν στους πέντε επιχειρηματίας.

Η Αρχή εκτιμά ότι είναι πιθανό τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα από 3 εκατ. ευρώ, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι οι ιεράρχες έπαιρναν και έδιναν και μετρητά.

Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έχει ενημερώσει την αντίστοιχη Αρχή του Βατικανού, καθώς θα πρέπει να κινηθούν κατά των δύο ιερέων, καταθέτοντας μήνυση.

Πληροφορίες για το "who is who" του βασικού αποδέκτη των χρημάτων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ένας εκ των επιχειρηματιών -και συγκεκριμένα αυτός που δραστηριοποιείται στην Πάτρα- και είναι βασικός αποδέκτης των χρημάτων, φέρεται να είναι γνώριμος τόσο των δικαστικών όσο και στις διωκτικών αρχών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για εκβιάσεις, απειλές, πλαστογραφίες και απάτες, ενώ το διάστημα 2009 – 2010 εξέτισε ποινή φυλάκισης για το αδίκημα της απάτης. Επίσης, έχει καταδικαστεί και για εκβίαση ιεράρχη της Ορθόδοξης εκκλησίας. Μια από τις καταδικαστικές αποφάσεις, η οποία αφορούσε το αδίκημα της απάτης και της πλαστογραφίας τελέστηκε στη Σύρο όπου έχει την έδρα της και η Καθολική Εκκλησία. Πριν από 20 μέρες με έμβασμα ύψους 50.000 ευρώ από την Καθολική Εκκλησία φέρεται να αγόρασε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή της Πάτρας, ενώ είχε επινοικιάσει τρία ακόμα καταστήματα.

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση

«Μετά τα σημερινά δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον Τύπο, δηλώνουμε ότι καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος δεν έχει υπάρξει» ανέφερε με χθεσινή της ανακοίνωση η Καθολική Εκκλησία Ελλάδος.

