Μπαράζ από drones στην Αγία Πετρούπολη

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο 25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Λένινγκραντ, που περιβάλλει την Αγία Πετρούπολη, την πόλη όπου διεξάγεται σημαντικό φόρουμ επενδύσεων, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης.

«25 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Λένινγκραντ. Οι επιχειρήσεις μάχης συνεχίζονται», συνόψισε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Ντραζντένκα μέσω Telegram.

Την Τετάρτη, την ημέρα που άνοιγε το φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, γνωστό και ως «ρωσικό Νταβός» —το προσωνύμιο αναφέρεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ—, ουκρανικά drones έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική εγκατάσταση σε κοντινή απόσταση. Οι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση έφθασαν με στήλη πυκνού μαύρου καπνού στο φόντο.

Το φόρουμ ολοκληρώνεται σήμερα, την επομένη ομιλίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εξάλλου εννιά ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες καθώς κατευθύνονταν στη Μόσχα, σύμφωνα με πέντε ενημερώσεις του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν μέσω Telegram το διάστημα από τις 02:14 ως τις 06:12.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας κλιμακώνουν τελευταία τις επιδρομές τους με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Ρωσίας και τομέων της χώρας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σε αντίποινα για τις καθημερινά ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικά αστικά κέντρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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