Με ισχυρό αποτύπωμα συμφωνιών ολοκληρώθηκαν τα Posidonia 2026

Με την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών και επιχειρηματικών συνεργασιών σε ναυτιλία, ναυπηγική βιομηχανία και λιμενικές υποδομές, έπεσε χθες, Παρασκευή 5 Ιουνίου, η αυλαία της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης Posidonia 2026, που επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως κορυφαίου σημείου συνάντησης της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ανακοινώθηκαν και υπογράφηκαν συμφωνίες στρατηγικής σημασίας μεταξύ μεγάλων ναυτιλιακών, ναυπηγικών και τεχνολογικών ομίλων, με επίκεντρο την πράσινη μετάβαση, την καινοτομία, τη ναυπηγική αναβίωση και την ενίσχυση των λιμενικών υποδομών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι συνεργασίες των ελληνικών ναυπηγείων με κορυφαίους διεθνείς ομίλους, οι συμφωνίες για νέες ναυπηγήσεις και πράσινες τεχνολογίες, καθώς και οι πρωτοβουλίες που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας και των λιμένων.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο, ενώ περισσότεροι από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα Posidonia 2026 επιβεβαίωσαν τη δυναμική της ελληνικής ναυτιλίας και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις που σχετίζονται με την απανθρακοποίηση, την τεχνολογική μετάβαση και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο «Μπλε Διάδρομος» Ελλάδας - Αμβέρσας

Ανάμεσα στις συμφωνίες που ξεχώρισαν στα Posidonia 2026 ήταν η στρατηγική συμμαχία μεταξύ της ONEX Elefsis Port & Logistics Center και του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας-Μπριζ, που φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης εμπορίου, ενέργειας και εφοδιαστικής αλυσίδας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στο περίπτερο του Ομίλου ONEX παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, της πρέσβεως των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle και του πρέσβη του Βελγίου Marc Calcoen, εγκαινιάζει τον λεγόμενο «Μπλε Διάδρομο» (Blue Corridor), μια νέα θαλάσσια και εφοδιαστική διασύνδεση που εκτείνεται από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο έως τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο «Μπλε Διάδρομος» αποτελεί ένα σχέδιο ανάπτυξης και διασύνδεσης κρίσιμων λιμενικών και logistics υποδομών κατά μήκος ενός στρατηγικού άξονα μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής και εφοδιαστικής ασφάλειας της Ευρώπης.

Παράλληλα, φιλοδοξεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο» μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα μεταξύ της Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

Ο πρόεδρος του Ομίλου ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό βήμα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές αποτελούν προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων και της ενεργειακής ασφάλειας.

Όπως ανέφερε, ο «Μπλε Διάδρομος» στοχεύει να εξελιχθεί σε μια «θαλάσσια λεωφόρο» που θα συνδέει με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τη Νότια με τη Βόρεια Ευρώπη.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Διεθνούς Λιμένα Αμβέρσας-Μπριζ, Mario Lievens, τόνισε ότι η συνεργασία ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης, αλλά και μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδική αναφορά έκανε στην πορεία ανασυγκρότησης των ναυπηγείων της Ελευσίνας και της Σύρου από την ONEX, σημειώνοντας ότι το παράδειγμα αυτό αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία νέων βιώσιμων αναπτυξιακών πλατφορμών στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Η αιολική πρόωση στο επίκεντρο της πράσινης μετάβασης

Εκτός από τις συμφωνίες που αφορούν λιμενικές και εφοδιαστικές υποδομές, ιδιαίτερα έντονη ήταν φέτος και η παρουσία συνεργασιών που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας και τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η στρατηγική συνεργασία της HD Hyundai Heavy Industries με την BAR Technologies για την ανάπτυξη συστημάτων αιολικής πρόωσης στα πλοία της επόμενης γενιάς.

Η συμφωνία προβλέπει τη στενή τεχνική και εμπορική συνεργασία των δύο εταιρειών για την ενσωμάτωση του συστήματος WindWings® ήδη από το στάδιο σχεδιασμού των νεότευκτων πλοίων.

Στόχος είναι η ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών λύσεων που θα επιτρέπουν τη διασύνδεση των συστημάτων αιολικής πρόωσης με τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πλοίων της HD Hyundai, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμων.

Η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλία επιταχύνει τις προσπάθειές της για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη συμμόρφωση με τους ολοένα αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Οι δύο εταιρείες εκτιμούν ότι η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας μπορεί να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης του κλάδου.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η τεχνολογία WindWings®, ένα σύστημα μεγάλων άκαμπτων πτερυγίων που τοποθετούνται στο κατάστρωμα των πλοίων και λειτουργούν ως σύγχρονα, αυτοματοποιημένα ιστία.

Μέσω προηγμένων συστημάτων ελέγχου προσαρμόζονται διαρκώς στις καιρικές συνθήκες και στην κατεύθυνση του ανέμου, προσφέροντας πρόσθετη ώθηση στο πλοίο και περιορίζοντας την κατανάλωση καυσίμου. Ανάλογα με τον τύπο του πλοίου και τη διαδρομή, οι εξοικονομήσεις μπορούν να φθάσουν ακόμη και το 30%.

Ο ανώτερος εκτελεστικός αντιπρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας της HD Hyundai, Hongryeul Ryu, χαρακτήρισε τη συμφωνία σημαντικό βήμα προς τον σχεδιασμό πλοίων νέας γενιάς, επισημαίνοντας ότι η αιολική πρόωση αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής απανθρακοποίησης της ναυτιλίας.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της BAR Technologies, John Cooper, υπογράμμισε ότι η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για τη μετάβαση της τεχνολογίας από την πιλοτική εφαρμογή στη μαζικότερη υιοθέτησή της από τη διεθνή ναυπηγική βιομηχανία.

Η συμφωνία, η οποία έχει αρχική διάρκεια τριών ετών, θεωρείται από τις πλέον χαρακτηριστικές κινήσεις της φετινής έκθεσης, καθώς αποτυπώνει τη στροφή της ναυτιλίας σε πρακτικές και εμπορικά βιώσιμες λύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των θαλάσσιων μεταφορών.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο τιμόνι της ναυτιλίας

Πέρα από τις επενδύσεις σε υποδομές και τις τεχνολογίες πράσινης πρόωσης, τα Posidonia 2026 ανέδειξαν και μια τρίτη μεγάλη τάση που διαμορφώνει το μέλλον της ναυτιλίας: τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η αξιοποίηση δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και συστημάτων διασυνδεδεμένων πλοίων βρέθηκε στο επίκεντρο σειράς συμφωνιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συνεργασία της Marlink με τη Metis.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Marlink και η Metis υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς ψηφιακών υπηρεσιών για πλοιοκτήτες και διαχειριστές στόλων.

Η στρατηγική συνεργασία συνδυάζει τις δυνατότητες συλλογής και ανάλυσης δεδομένων της Metis με την παγκόσμια ψηφιακή υποδομή και τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες της Marlink, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας για τη ναυτιλία.

Η συμφωνία καθιστά τη Marlink στρατηγικό συνεργάτη ενσωμάτωσης των λύσεων της Metis, επιτρέποντας στους χρήστες να αξιοποιούν δεδομένα υψηλής συχνότητας που συλλέγονται από τα πλοία τους σε πραγματικό χρόνο. Μέσω προηγμένων αναλύσεων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα μπορούν να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν κρίσιμες παραμέτρους, όπως η κατανάλωση καυσίμων, οι εκπομπές ρύπων, η απόδοση των μηχανών, η διαχείριση ταξιδιών και η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν βαθύτερη τεχνολογική ενοποίηση των συστημάτων τους, συνδέοντας τις πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων της Metis με την ψηφιακή πλατφόρμα XChange NextGen της Marlink. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να μεταφέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων απευθείας στα πλοία, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο και βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση των στόλων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Προϊόντων της Marlink, Carlos Carbajal, τόνισε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται σήμερα να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν τις εκπομπές τους αξιοποιώντας τα δεδομένα που ήδη παράγονται στα πλοία. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Metis, Πάνος Θεοδοσόπουλος, υπογράμμισε ότι η συνεργασία θα διευρύνει την πρόσβαση της αγοράς σε προηγμένες λύσεις τηλεμετρίας και τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε πιο έξυπνες και πλήρως συνδεδεμένες λειτουργίες στόλου.

Η συμφωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας κατεύθυνσης που ακολουθεί η ναυτιλιακή βιομηχανία, όπου η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται πλέον μόνο από το μέγεθος και την αποδοτικότητα των πλοίων, αλλά και από την ικανότητα αξιοποίησης δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών για τη λήψη ταχύτερων και αποτελεσματικότερων επιχειρησιακών αποφάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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