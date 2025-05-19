Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 19 Μαΐου

Σήμερα Δευτέρα, 19 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου οσιομαρτύρων, Αγίου Μενάνδρου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίκος,

Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρίτσης,

Πατρικία, Πατρίκα, Πατριτσία, Πατρίτσα,

Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνώσιος,

Θεογνωσία

Θεόκτιστος

Μένανδρος.

Άγιος Πατρίκιος Επίσκοπος Προύσας

Οι άριστες θεολογικές του γνώσεις, αλλά και η θερμή του πίστη, ανέδειξαν τον Πατρίκιο επίσκοπο Προύσσης. Η θέση αυτή για τον Πατρίκιο υπήρξε πνευματικό φρούριο για την υπεράσπιση του Ευαγγελίου και ορμητήριο για την πάταξη της ειδωλολατρικής πλάνης.

Στην αποστολική του αυτή εργασία δε θέλησε να είναι μόνος. Είχε μαζί του και τρεις πρόθυμους συνεργάτες, τον Ακάκιο, το Μένανδρο και τον Πολύαινο. Μαζί τους ο Πατρίκιος έφερε στη χριστιανική πίστη πολλούς ειδωλολάτρες. Αυτό, όμως, καταγγέλθηκε στον άρχοντα Ιουλιανό τον Υπατικό, και αμέσως συνελήφθησαν.

Ο άρχοντας με φιλοσοφικές συζητήσεις προσπάθησε να πείσει τον Πατρίκιο ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ο Πατρίκιος, με τη ρητορική δεινότητα και την άριστη θεολογική κατάρτιση που διέθετε, ανέτρεψε το ένα μετά το άλλο τα επιχειρήματα του Ιουλιανού. Αυτός, βλέποντας την ιδεολογική συντριβή του από το χριστιανό διδάσκαλο, διέταξε και αποκεφάλισαν τον Πατρίκιο με τους τρεις συνεργάτες του.

Επίσης σήμερα είναι η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας.

- Ανατολή ήλιου: 06:11 – Δύση ήλιου: 20:32

- Σελήνη 21 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.