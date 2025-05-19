Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα στο ύψος της Πεντέλης λόγω φωτιάς σε όχημα.

Τελευταία έξοδος προς Ελευσίνα η έξοδος προς Λεωφόρο Μαραθώνος.

Αττική οδός προς Ελευσίνα κλειστή στο ύψος της Πλακεντίας λόγω πυρκαγιάς σε όχημα. Τελευταία έξοδος προς Ελευσίνα η έξοδος Λ. Μαραθώνος. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 19, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.