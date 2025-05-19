Λογαριασμός
Αττική Οδός: Κλειστή η έξοδος Πεντέλης λόγω φωτιάς σε όχημα

Τελευταία έξοδος προς Ελευσίνα η έξοδος προς Λεωφόρο Μαραθώνος

Αττική Οδός

Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα και συγκεκριμένα στο ύψος της Πεντέλης λόγω φωτιάς σε όχημα.

Τελευταία έξοδος προς Ελευσίνα η έξοδος προς Λεωφόρο Μαραθώνος.

