Ανδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε αποθήκη στον Τύρναβο

Ένας άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα αργά το βράδυ απαγχονισμένος σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη στα όρια της πόλης του Τυρνάβου, από άτομο που είχε παλαιότερα κάποια αντικείμενα στη συγκεκριμένη αποθήκη και ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία.

Στο Α.Τ. Τυρνάβου σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που διαπίστωσαν ότι η σορός του απαγχονισμένου άνδρα ήταν σε προχωρημένη σήψη αφού βρισκόταν στο σημείο για τουλάχιστον 6 ημέρες.

Σύμφωνα με το paidis.com, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για αλλοδαπό αλλά λόγω της σήψης τα όποια συμπεράσματα δεν είναι ασφαλή.

Απαντήσεις για τον τρόπο του απαγχονισμού, τα αίτια του θανάτου και την καταγωγή του νεκρού αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: skai.gr

