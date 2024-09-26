Λογαριασμός
Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η Μαρινέλλα – Όλη η Ελλάδα μαζί της 

Η αγαπημένη τραγουδίστρια υπέστη χθες αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - Κρίσιμο το πρώτο 24ωρο - Αγωνία και πανελλήνια συγκίνηση 

Μαρινέλλα - Ηρώδειο

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Υγεία νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η Μαρινέλλα, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου, ενώ τραγουδούσε. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει υποστεί αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στη ΜΕΘ δεν είναι διασωληνωμένη, αλλά η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, το πρώτο 24ωρο είναι κρίσιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρινέλλα παραπονιόταν για ισχυρό πονοκέφαλο ακόμα και πριν ξεκινήσει η συναυλία. Μετά την κατάρρευσή της, είχε τις αισθήσεις της και επικοινωνούσε με το περιβάλλον της μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αγωνία και πανελλήνια συγκίνηση 

Η μεγάλη ερμηνεύτρια λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας κατέρρευσε πάνω στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από τη χθεσινοβραδινή εμφάνισή της: 

Από χθες, όλη η Ελλάδα αγωνία για τη ζωή της. Στο Χ οι χρήστες ανεβάζουν βίντεο από τη «δική τους» Μαρινέλλα, αγέρωχη να αλωνίζει τις πίστες, και στέλνουν όλη τους της αγάπη, με ευχές και ελπίδα για περαστικά.

