Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Υγεία νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η Μαρινέλλα, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου, ενώ τραγουδούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει υποστεί αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στη ΜΕΘ δεν είναι διασωληνωμένη, αλλά η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, το πρώτο 24ωρο είναι κρίσιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρινέλλα παραπονιόταν για ισχυρό πονοκέφαλο ακόμα και πριν ξεκινήσει η συναυλία. Μετά την κατάρρευσή της, είχε τις αισθήσεις της και επικοινωνούσε με το περιβάλλον της μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αγωνία και πανελλήνια συγκίνηση

Η μεγάλη ερμηνεύτρια λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας κατέρρευσε πάνω στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Δείτε βίντεο από τη χθεσινοβραδινή εμφάνισή της:

Από χθες, όλη η Ελλάδα αγωνία για τη ζωή της. Στο Χ οι χρήστες ανεβάζουν βίντεο από τη «δική τους» Μαρινέλλα, αγέρωχη να αλωνίζει τις πίστες, και στέλνουν όλη τους της αγάπη, με ευχές και ελπίδα για περαστικά.

Το ξανά σκέφτηκα.

Αντί να αναδημοσιεύουμε την στιγμή της κατάρρευσης της,

ας βάζουμε στιγμές απόδειξης της θεότητας της. Εδω, σε βίντεο δικό μου, πριν δυο χρόνια στο #Ηρωδειο.

Κύματα αγάπης προς αυτήν παιδιά.#Μαρινελλα pic.twitter.com/C43HvGbuyz — • I-Xasou • (@XrhstosVas) September 25, 2024

Πηγή: skai.gr

