Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Υγεία νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η Μαρινέλλα, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου, ενώ τραγουδούσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αγαπημένη τραγουδίστρια έχει υποστεί αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Στη ΜΕΘ δεν είναι διασωληνωμένη, αλλά η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σοβαρή.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, το πρώτο 24ωρο είναι κρίσιμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρινέλλα παραπονιόταν για ισχυρό πονοκέφαλο ακόμα και πριν ξεκινήσει η συναυλία. Μετά την κατάρρευσή της, είχε τις αισθήσεις της και επικοινωνούσε με το περιβάλλον της μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Αγωνία και πανελλήνια συγκίνηση
Η μεγάλη ερμηνεύτρια λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας κατέρρευσε πάνω στη σκηνή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Δείτε βίντεο από τη χθεσινοβραδινή εμφάνισή της:
Η δική μου #Μαρινελλα💙 pic.twitter.com/w77coPtM2E— Ίσως να μη γεράσω (@IsosNaMiGeraso) September 26, 2024
Από χθες, όλη η Ελλάδα αγωνία για τη ζωή της. Στο Χ οι χρήστες ανεβάζουν βίντεο από τη «δική τους» Μαρινέλλα, αγέρωχη να αλωνίζει τις πίστες, και στέλνουν όλη τους της αγάπη, με ευχές και ελπίδα για περαστικά.
Το ξανά σκέφτηκα.— • I-Xasou • (@XrhstosVas) September 25, 2024
Αντί να αναδημοσιεύουμε την στιγμή της κατάρρευσης της,
ας βάζουμε στιγμές απόδειξης της θεότητας της. Εδω, σε βίντεο δικό μου, πριν δυο χρόνια στο #Ηρωδειο.
Κύματα αγάπης προς αυτήν παιδιά.#Μαρινελλα pic.twitter.com/C43HvGbuyz
