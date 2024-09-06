Στη σύλληψη μίας 32χρονης γυναίκας προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κατερίνη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας της πόλη.

Μία ημέρα πριν, την Τετάρτη, σύμφωνα με το thestival.gr, η συλληφθείσα εισήλθε στο σπίτι 80χρονης, λέγοντας πως είναι γνωστή του γαμπρού της. Η 32χρονης αφαίρεσε διάφορα κοσμήματα αξίας 3.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι, το χρονικό διάστημα Απριλίου – Αυγούστου του 2024, η 32χρονη γυναίκα χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα λέγοντας μάλιστα ότι κάνει και φυσιοθεραπείες, εισήλθε σε τέσσερις κατοικίες ηλικιωμένων, ηλικίας 80-92 ετών, καθώς και σε μία οικία ηλικιωμένης, τη στιγμή που η ίδια κοιμόταν στη βεράντα του σπιτιού της.

Η 32χρονη αφαίρεσε συνολικά κοσμήματα αξίας 21.700 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 265 ευρώ και μία ηλεκτρονική συσκευή, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ένας 55χρονος άνδρας για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

