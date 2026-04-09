Κατερίνη: Σπείρα ξάφριζε ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή» - Τέσσερις συλλήψεις

Χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά, η αξία των οποίων ξεπερνάει τις 140.000 ευρώ, απέσπασαν, κατά το τελευταίο δεκαήμερο, επιτήδειοι σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, εξαπατώντας, κυρίως, ηλικιωμένους με τη μέθοδο του «λογιστή».

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης έβαλαν τέλος στη φερόμενη δράση τους, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα ως μέλη εγκληματικής ομάδας και μεταξύ αυτών δύο γυναίκες, 31 και 34 ετών, έναν 36χρονο κι έναν 16χρονο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνεργός τους τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυριζόταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν από συνεργάτη του τα κοσμήματα και τα τιμαλφή που υπάρχουν στο σπίτι ενόψει της υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Η εις βάρος τους αποδιδόμενη δράση αποκαλύφθηκε το προηγούμενο 24ωρο, όταν μία από τις εμπλεκόμενες γυναίκες προσπάθησε να αφαιρέσει χρήματα και κοσμήματα από 66χρονη στην Κατερίνη, όμως συνελήφθη επ' αυτοφώρω. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εντοπίστηκαν να την περιμένουν σε όχημα και συνελήφθησαν άμεσα, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε. Από την προανάκριση προέκυψε ότι την ίδια ημέρα είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν έναν 93χρονο στην ίδια περιοχή.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι το διάστημα από 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου είχαν διαπράξει τέσσερις ακόμη τηλεφωνικές απάτες σε Χαλκιδική, Πιερία και Θεσσαλονίκη. Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα, αξίας 133.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μικρό χρηματικό ποσό, καθώς και αντικείμενα μεταμφίεσης, όπως περούκα, μάσκες και φουλάρια.

Επιπλέον, σε βάρος του 36χρονου συλληφθέντα προέκυψε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για ληστεία, με ποινή κάθειρξης 7 ετών.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.



Πηγή: skai.gr

