Νοσηλευτής καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη για τον θάνατο νεαρού περιθαλπόμενου σε δομή φροντίδας και προστασίας παιδιών με αναπηρία της Κεντρικής Μακεδονίας, τον Νοέμβριο του 2021.

Ύστερα από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κατερίνης έκρινε ένοχο τον 57χρονο κατηγορούμενο για θανατηφόρα σωματική βλάβη εις βάρος αδύναμου ατόμου (κατά πλειοψηφία 4-3), χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι ουδέποτε χτύπησε το θύμα. Υποστήριξε δε, ότι ο θάνατος του 21 ετών περιθαλπόμενου προήλθε από άλλον τρόφιμο της δομής.

Ο 21 ετών Πάρης είχε χάσει τη ζωή του ένα 24ωρο αφότου διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατός του αποδόθηκε σε εγκεφαλική αιμορραγία.

Ακολούθησε προκαταρκτική έρευνα, την οποία είχαν προκαλέσει αλλεπάλληλες μηνύσεις και αναφορές κατά παντός υπευθύνου, και μεταξύ αυτών από τους γονείς του θύματος αλλά και την τότε υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου.

Στη συγκεκριμένη Δομή, που λειτουργεί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, διενεργήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), κατά τον οποίο διαπιστώθηκε σειρά παραλείψεων και παρατυπιών στη λειτουργία της, με αποτέλεσμα να ζητηθεί και να γίνει δεκτή, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του περιθαλπόμενου, η παραίτηση του συνόλου των μελών της διοίκησης της δομής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

