Η Ελλάδα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, καταδικάζει τη χθεσινή εκτόξευση βαλλιστικού διηπειρωτικού πυραύλου από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Το ΥΠΕΞ τονίζει οτι η εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Η ενέργεια αυτή δεν συμβάλλει στη σταθερότητα και δεν προάγει τις σχέσεις καλής γειτονίας, εγείροντας κίνδυνο για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

