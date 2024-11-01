Μοτοπορεία στα γραφεία των «wolt» και «efood» πραγματοποίησαν οι διανομείς οι οποίοι ξεκίνησαν από σήμερα τη 48ωρη απεργία τους.
Ακολουθεί βίντεο με τη μοτοπορεία:
Οι διανομείς της efood και wolt εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στη συγκέντρωση των πυροσβεστών.
Οι απεργοί διανομείς στα γραφεία της Wolt:
Οι απεργοί διανομείς στα γραφεία της efood:
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
