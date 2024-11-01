Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μοτοπορεία διανομέων στα γραφεία της efood και wolt - Δείτε βίντεο

Οι διανομείς της efood και wolt εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στη συγκέντρωση των πυροσβεστών, που έλαβε χώρα σήμερα μετά τα χθεσινά επεισόδια

Μοτοπορεία

Μοτοπορεία στα γραφεία των «wolt» και «efood» πραγματοποίησαν οι διανομείς οι οποίοι ξεκίνησαν από σήμερα τη 48ωρη απεργία τους.

Ακολουθεί βίντεο με τη μοτοπορεία:

Οι διανομείς της efood και wolt εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στη συγκέντρωση των πυροσβεστών.

Οι απεργοί διανομείς στα γραφεία της Wolt:

Οι απεργοί διανομείς στα γραφεία της efood:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: διανομείς πυροσβέστες μοτοσυκλέτα efood
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark