Μοτοπορεία στα γραφεία των «wolt» και «efood» πραγματοποίησαν οι διανομείς οι οποίοι ξεκίνησαν από σήμερα τη 48ωρη απεργία τους.

Ακολουθεί βίντεο με τη μοτοπορεία:

Οι διανομείς της efood και wolt εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στη συγκέντρωση των πυροσβεστών.

Οι απεργοί διανομείς στα γραφεία της Wolt:

Οι απεργοί διανομείς στα γραφεία της efood:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

